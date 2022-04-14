PTC

Polyverse, oyunculara gerçek dijital varlık sahipliği ile birlikte sürükleyici, tarayıcı tabanlı oyuna kesintisiz erişim sağlamak için tasarlanmış devrim niteliğinde çok zincirli bir blok zinciri oyun ekosistemidir. Polyverse token: PATIC (PTC) oyun içi işlemlerini, NFT alım satımını, stake ödüllerini, merkeziyetsiz yönetişimi ve Ethereum ile WAX arasında zincirler arası birlikte çalışabilirliği desteklemektedir. Stratejik ortaklıklar, güçlü token ekonomileri ve özel bir topluluk ile Polyverse, Web3 oyun inovasyonunun ön saflarında yer alıyor.

Kripto AdıPTC

Maksimum Arz50,000,000,000

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