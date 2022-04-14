QAI

"Quantix Capital tarafından geliştirilen QuantixAI, sofistike bir algoritmik alım satım ekosistemi içinde likidite dinamiklerini optimize etmek için tasarlanmış Ethereum tabanlı bir token olan QAI Token'i tanıtıyor. Teknik olarak QuantixAI, Otomatik Regresif Entegre Hareketli Ortalama (ARIMA), Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Heteroskedastisite (GARCH) gibi istatistiksel modellerden ve Destek Vektör Makineleri (SVM) ve Uzun Kısa Süreli Bellek (LSTM) ağları dahil olmak üzere makine öğrenimi algoritmalarından yararlanan bir dizi gelişmiş kantitatif ticaret stratejisini entegre ediyor. Gerçek zamanlı veri işleme yetenekleri, Apache Kafka gibi araçlarla geliştirilerek verimli veri alımı ve işlenmesi kolaylaştırılmıştır. "

Kripto AdıQAI

Maksimum Arz10,000,000

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