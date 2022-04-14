QDX

QDX, Quidax ekosisteminin yardımcı tokenidir. İşlem ücreti indirimleri, düzenli gelir ve Quidax'ta özel özelliklere erişim dâhil olmak üzere sahiplerine çeşitli avantajlar sağlayacaktır.

Kripto AdıQDX

SıralamaNo.1446

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaQDX, Quidax ekosisteminin yardımcı tokenidir. İşlem ücreti indirimleri, düzenli gelir ve Quidax'ta özel özelliklere erişim dâhil olmak üzere sahiplerine çeşitli avantajlar sağlayacaktır.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
QDX/USDT
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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
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