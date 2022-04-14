QDX

QDX, Quidax ekosisteminin yardımcı tokenidir. İşlem ücreti indirimleri, düzenli gelir ve Quidax'ta özel özelliklere erişim dâhil olmak üzere sahiplerine çeşitli avantajlar sağlayacaktır.

Kripto AdıQDX

SıralamaNo.1446

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz500,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaQDX, Quidax ekosisteminin yardımcı tokenidir. İşlem ücreti indirimleri, düzenli gelir ve Quidax'ta özel özelliklere erişim dâhil olmak üzere sahiplerine çeşitli avantajlar sağlayacaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.