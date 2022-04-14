QTLX

Quantlytica, EVM uyumlu blok zincirleri üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir Yapay Zekâ varlık yönetimi fonudur. Bir "Yapay Zekâ Alım Satım Motoru" olarak Quantlytica'nın özü, hem zincir üstü hem de zincir dışı piyasa bilgilerini toplamak, topluluk ve kurumsal fikir birliğini analiz etmek ve token alım satımlarını ve yatırımlarını özerk olarak yürütmek için yapay zekâ aracılarını kullanmaktır. Bu yeni model, gerçek zamanlı yapay zekâ alım satım stratejilerini merkeziyetsiz yönetişimle birleştirerek katılımcılara geleneksel olarak kurumlara özel olan yatırım fırsatlarını sunmayı amaçlamaktadır.

Kripto AdıQTLX

Maksimum Arz100,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı--