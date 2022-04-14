RDNT

Radiant, LayerZero'nun üzerine ilk omnichain para piyasasını inşa ediyor. Birden fazla zincirde sorunsuz bir şekilde para yatırın ve ödünç alın. Radiant'a likidite sağlayan borç verenler, yatırdıkları varlıklar üzerinden pasif bir gelir elde edeceklerdir. Borçlular, varlıklarını satmadan ve pozisyonlarını kapatmadan likidite (işletme sermayesi) elde etmek için teminatlandırılmış fonlar karşılığında para çekebilirler.

Kripto AdıRDNT

Maksimum Arz1,500,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz1,212,029,083

Arz Fiyatı--