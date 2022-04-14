REDX

REDX Projesi, yenilikçi eğlence deneyimleri yaratmak için Web3 teknolojisinden yararlanmakta ve sürdürülebilir bir küresel eğlence ekonomisi oluşturmayı amaçlamaktadır. Tokyo Kulesi'ni temel alan REDX, RED° TOKYO TOWER merkezli, hayranların, içerik oluşturucuların, içeriklerin (IP), yatırımcıların ve ortakların bir araya geldiği bir Web3 merkezi kurmaktadır. REDX tokenlerini çekirdek olarak kullanarak, çevrimiçi ve çevrimdışı etkileşimleri entegre ederek yeni nesil eğlence deneyimlerini dünyaya yayıyoruz.

Kripto AdıREDX

Maksimum Arz10,000,000,000

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