RIB

Ribus'un Gayrimenkul Süper Uygulaması projesi, gayrimenkul piyasasını blok zinciri ve NFT teknolojisi ile entegre eden devrim niteliğinde bir platformdur. Bu proje, mülkiyet ve gayrimenkul yatırımları ile etkileşimde bulunma şeklimizi yeniden tanımlamayı amaçlamaktadır. İnovasyon, şeffaflık ve güvenlik odaklı olan bu süper uygulama, mülk ve devremülk NFT'lerinin edinilmesiyle birlikte gerçek girişimlere katılımı mümkün kılar. Entegre gayrimenkul hizmetleri ile düzgün ve verimli işlemler sağlayarak, gayrimenkul alacaklarından türetilen tokenler aracılığıyla pasif gelir fırsatları sunar. Ribus'un taahhüdü, gayrimenkul yatırımına erişimi demokratikleştirmek, bunu daha geniş bir kitleye ulaşılabilir kılmak ve kripto para evreninde değer artışı için yenilikçi ve istikrarlı bir araç sağlamaktır.

Kripto AdıRIB

Maksimum Arz295,510,000

Arz Tarihi--

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