RIB

Ribus'un Gayrimenkul Süper Uygulaması projesi, gayrimenkul piyasasını blok zinciri ve NFT teknolojisi ile entegre eden devrim niteliğinde bir platformdur. Bu proje, mülkiyet ve gayrimenkul yatırımları ile etkileşimde bulunma şeklimizi yeniden tanımlamayı amaçlamaktadır. İnovasyon, şeffaflık ve güvenlik odaklı olan bu süper uygulama, mülk ve devremülk NFT'lerinin edinilmesiyle birlikte gerçek girişimlere katılımı mümkün kılar. Entegre gayrimenkul hizmetleri ile düzgün ve verimli işlemler sağlayarak, gayrimenkul alacaklarından türetilen tokenler aracılığıyla pasif gelir fırsatları sunar. Ribus'un taahhüdü, gayrimenkul yatırımına erişimi demokratikleştirmek, bunu daha geniş bir kitleye ulaşılabilir kılmak ve kripto para evreninde değer artışı için yenilikçi ve istikrarlı bir araç sağlamaktır.

Kripto AdıRIB

Maksimum Arz295,510,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı--

Ara
Favoriler
RIB/USDT
Ribus
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (RIB)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
RIB/USDT
Ribus
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (RIB)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
Çevrimiçi Canlı Destek
Loading...