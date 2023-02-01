RJV

Rejuve.AI, dünyanın her yerinden insanların sağlık verilerini takip etmelerine, değerli içgörüşler almalarına, en yeni uzun ömürlü olma araştırmalarına katkıda bulunmalarına ve ödüller kazanmalarına olanak tanıyan merkeziyetsiz, yapay zeka odaklı bir uzun ömürlü olma araştırma ağıdır. Kullanıcılar, indirimli üye fiyatlarından sağlık ürünleri ve hizmetleri (takviyeler, test kitleri, genom dizileme kitleri, giyilebilir ürünler vb.) satın almak için kullanılabilen RJV tokenleri karşılığında, mobil uygulamaya veri girerek katkıda bulunur.

Kripto AdıRJV

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz565,833,103

Arz Fiyatı--

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