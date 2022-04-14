RWA

Allo, yatırımı demokratikleştirmek için 7/24 alım satım, düşük işlem ücretleri ve anında ödeme ile tokenize edilmiş hisse senetleri için dünyanın ilk borsasını inşa ediyor. Blok zinciri teknolojisi üzerine inşa edilen Allo, 2,2 milyar $ RWA tokenize etti, BTC'de 50 milyon $ stake etti ve 100 milyon $'lık bir borç verme olanağı başlattı.

Kripto AdıRWA

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Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaAllo, yatırımı demokratikleştirmek için 7/24 alım satım, düşük işlem ücretleri ve anında ödeme ile tokenize edilmiş hisse senetleri için dünyanın ilk borsasını inşa ediyor. Blok zinciri teknolojisi üzerine inşa edilen Allo, 2,2 milyar $ RWA tokenize etti, BTC'de 50 milyon $ stake etti ve 100 milyon $'lık bir borç verme olanağı başlattı.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
RWA/USDC
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