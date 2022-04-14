RWA

Allo, yatırımı demokratikleştirmek için 7/24 alım satım, düşük işlem ücretleri ve anında ödeme ile tokenize edilmiş hisse senetleri için dünyanın ilk borsasını inşa ediyor. Blok zinciri teknolojisi üzerine inşa edilen Allo, 2,2 milyar $ RWA tokenize etti, BTC'de 50 milyon $ stake etti ve 100 milyon $'lık bir borç verme olanağı başlattı.

Kripto AdıRWA

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaAllo, yatırımı demokratikleştirmek için 7/24 alım satım, düşük işlem ücretleri ve anında ödeme ile tokenize edilmiş hisse senetleri için dünyanın ilk borsasını inşa ediyor. Blok zinciri teknolojisi üzerine inşa edilen Allo, 2,2 milyar $ RWA tokenize etti, BTC'de 50 milyon $ stake etti ve 100 milyon $'lık bir borç verme olanağı başlattı.

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