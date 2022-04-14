SHIBA

BitShiba, yer fark etmeksizin tüm insanlara eşit finansal fırsatlar sağlamayı amaçlayan topluluk odaklı bir projedir. BitShiba'nın geleceğiyle ilgili kararlar, DAO kullanılarak $SHIBA sahipleri tarafından verilecektir. Güçlü topluluklar ve merkeyetsizlik, kripto para birimiyle ilgili en önemli iki unsur olarak kabul edildiğinden, BitShiba topluluğu projenin ana odak noktasıdır. Projede cinsiyet fark etmeksizin tüm topluluk üyeleri eşittir ve tüm topluluk üyelerinin başarılı olabilmesi için çaba gösterir.

Kripto AdıSHIBA

Maksimum Arz1,000,000,000,000,000

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Bilgiler
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İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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