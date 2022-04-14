SLING
Slingshot, Roblox ve Yapay Zekâ oyun başlatıcısıdır. Slingshot, bir sonraki milyar dolarlık oyunun ortak sahibi olabileceğiniz devrim niteliğinde bir oyun platformudur. Oyuncular ilk kez, favori oyunlarının yönünü şekillendirmek ve başarılarından ödül almak için içerik üreticiler ve fenomenlerle güçlerini birleştirebilir. Yenilikçi $SLING token modeli aracılığıyla oyunlara ortak sahip olarak, oyunların başarısında gerçek bir pay sahibi olacaksınız. Slingshot sadece oyun değil, gerçek bir IP de piyasaya sürüyor.
Kripto AdıSLING
Maksimum Arz5,000,000,000
Arz Tarihi--
Dolaşımdaki Arz186,468,623
Arz Fiyatı--