SOPHIA

SophiaVerse, yapay zeka programlama ve SOPH fayda tokeninin kullanımı aracılığıyla oyun yoluyla Sophia'nın geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuş oyunlaştırılmış bir altyapıdır. SophiaVerse'in amacı, yararlı bir Tekilliğe yol açan süper zeki sistemler oluşturmak için insanların ve yapay zekanın birlikte çalışabileceği oyunlaştırılmış, merkeziyetsiz bir yapay zeka ekosistemi yaratmaktır.

Kripto AdıSOPHIA

Maksimum Arz1,000,000,000

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