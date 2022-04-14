SOPHIA

SophiaVerse, yapay zeka programlama ve SOPH fayda tokeninin kullanımı aracılığıyla oyun yoluyla Sophia'nın geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuş oyunlaştırılmış bir altyapıdır. SophiaVerse'in amacı, yararlı bir Tekilliğe yol açan süper zeki sistemler oluşturmak için insanların ve yapay zekanın birlikte çalışabileceği oyunlaştırılmış, merkeziyetsiz bir yapay zeka ekosistemi yaratmaktır.

Kripto AdıSOPHIA

Maksimum Arz1,000,000,000

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SOPHIA/USDT
SophiaVerse
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24 sa En Yüksek
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24 sa En Düşük
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24 sa Hacim (SOPHIA)
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Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
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