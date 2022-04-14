SOUL

Soulsaver, parametre olarak NFT ile oluşturulmuş bir P2E oyun ekosistemidir. Soulsaver Proje Ekibi tarafından geliştirilen P2E oyunu Soulsaver, mevcut çevrimiçi oyunu Ghost Online'dan ilham alan, blok zinciri tabanlı bir boşta stratejik simülasyon RPG'sidir. Ekibimiz, Soulsaver'ın geliştirilmesi için temel olarak P2E için optimize edilmiş boşta kalan stratejik simülasyon türünü Ghost Online'ın IP'si ile birleştirdi. Bununla ekibimiz, herkesin kolayca ve rahat bir şekilde keyfini çıkarabileceği popüler P2E oyunlarına hizmet veren blok zinciri tabanlı bir ekosistem geliştirmeyi amaçlıyor.

Kripto AdıSOUL

Maksimum Arz10,000,000,000

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