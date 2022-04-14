STAU

Altın ve mücevheratın değerini dijital ekonomiye sorunsuz bir şekilde entegre ederek dijital ve fiziksel varlıklar arasındaki bağlantıda devrim yaratmayı hedefliyoruz. Gerçek altını işleyen ve dağıtan bir şirketle iş birliği yaparak, altın ve diğer maddi varlıkların dijital alım satımında güven ve güvenlik sağlamaya çalışıyoruz.

Kripto AdıSTAU

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

HakkındaAltın ve mücevheratın değerini dijital ekonomiye sorunsuz bir şekilde entegre ederek dijital ve fiziksel varlıklar arasındaki bağlantıda devrim yaratmayı hedefliyoruz. Gerçek altını işleyen ve dağıtan bir şirketle iş birliği yaparak, altın ve diğer maddi varlıkların dijital alım satımında güven ve güvenlik sağlamaya çalışıyoruz.

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