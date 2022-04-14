STONKSTOKEN

STONKS, ikonik memeden ilham alan bir memecoindir ve bir tokenden daha fazlasıdır: her zaman eğlenirken bir degen olarak gelişebileceğiniz topluluk odaklı bir projedir. Tokenimiz, viral STONKS meme ruhunu kripto para dünyasına taşımak ve herkesin bir sonraki büyük meme devriminin bir parçası olması için fırsatlar yaratmak üzere tasarlanmıştır! Kripto endüstrisinin önemli oyuncuları tarafından destekleniyoruz ve deneyimli ve tutkulu bir ekibimiz var. Unutmayın ki STONKS her zaman yükselir!

Kripto AdıSTONKSTOKEN

Maksimum Arz420,690,000,000

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Piyasa İşlemleri
Bilgiler
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Varlıklar (0)
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