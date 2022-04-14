SUIAI

SUAI, SUI'deki ilk yapay zekâ projesidir. Amiral gemisi ürünü, kullanıcıların Yapay Zekâ Ajanslarını kolayca oluşturmasına, tokenize etmesine, alıp satmasına ve bunlarla etkileşime girmesine olanak tanıyan bir Yapay Zekâ Ajansı katmanıdır. Virtuals protokollerinin son zamanlarda 1,6 milyar $ değerinden fazla piyasa değerine ulaşmasıyla SUAI, 400 katın üzerinde potansiyel bir artışa sahiptir. SUI Ajansları, Yapay Zekâ ve SUI Blok Zincirini birleştirerek, yaratıcıları, geliştiricileri ve toplulukları güçlendirerek 10 Trilyon $ değerinde devasa bir pazarın kilidini açar. Yapay Zekâ Ajanslarını tek bir tıklamayla kolayca başlatın, kullanın ve alıp satın. Her Yapay Zekâ Ajansı tokenize edilir, $SuiAi ile eşleştirilir ve projenin likidite havuzlarına kilitlenir.

Kripto AdıSUIAI

Maksimum Arz66,785,500

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz--

Arz Fiyatı--