SUPERDAPP

SuperDapp, sektördeki zorlukların üstesinden gelmek için yapay zeka ve Web3 teknolojilerini entegre ederek dijital etkileşimlerde devrim yaratmaktadır.

Kripto AdıSUPERDAPP

SıralamaNo.4374

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05749644630347663,2024-10-02

En Düşük Fiyat0.001089520336050978,2025-04-05

Herkese Açık Blok ZinciriSYSROLLUX

HakkındaSuperDapp, sektördeki zorlukların üstesinden gelmek için yapay zeka ve Web3 teknolojilerini entegre ederek dijital etkileşimlerde devrim yaratmaktadır.

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