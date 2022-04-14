TAVA

ALTAVA, hızla büyüyen sanal moda endüstrisinin lideridir ve oyun, VR/AR, uzamsal bilgi işlem, e-ticaret ve web entegrasyonları için 3D varlıklar üretmeye odaklanan dikey bir yapay zekâ platformu hizmeti sunmaktadır. ALTAVA, sanal deneyimler sunmaları için LVMH, Fendi, Balmain, Prada gibi 40'tan fazla küresel lüks marka ile çalışmıştır. Hissedarları arasında Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment ve diğerleri bulunmaktadır.

Kripto AdıTAVA

Maksimum Arz1,000,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz695,877,944.465572

Arz Fiyatı--