THN

Throne, yeni nesil yaratıcılar ve koleksiyoncular için NFT pazar yeridir. Günlük kullanıcıların çalışmalarını dijital varlıklar olarak sergileyebilecekleri, toplayabilecekleri ve satabilecekleri bir yerdir. THN, bu pazar ve topluluk için işlevsel bir geçiş kartıdır. Kendi geçiş ekonomimizi yaratarak, THN'de işlem yapmayı seçen içerik oluşturucular için komisyonsuz bir platform sağlayabilir ve yeni bir yaratıcı ekonomiyi yönlendirerek daha akıllı ve daha sürdürülebilir bir çözüm sunabiliriz.

Kripto AdıTHN

Maksimum Arz1,974,198,687

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz390,752,313

Arz Fiyatı--