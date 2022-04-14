TIX

Timeworx.io, ölçeklenebilir, verimli ve şeffaf çözümler sunmak için merkeziyetsizleştirme, yapay zekâ ve insan zekâsını birleştirerek veri işlemede devrim yaratma misyonuna odaklanan Nextgen AI için Veri İşleme Katmanıdır.

Kripto AdıTIX

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Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

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Toplam Arz500,000,000

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaTimeworx.io, ölçeklenebilir, verimli ve şeffaf çözümler sunmak için merkeziyetsizleştirme, yapay zekâ ve insan zekâsını birleştirerek veri işlemede devrim yaratma misyonuna odaklanan Nextgen AI için Veri İşleme Katmanıdır.

Sektör

Sosyal Medya

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