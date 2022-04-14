TOMI

tomi gizliliği koruyan, kendi kendini yöneten ve kendi kendini finanse eden bir internet için Web2 ve Web3 teknolojisinin en iyilerini birleştiren eksiksiz bir alternatif ağ yaratır. Herkes bu paralel ağa bir tomi tarayıcısı aracılığıyla erişebilir ve kendilerini ağa hakim olmaya başlayan büyük kuruluşların gözetiminden ve kontrolünden kurtarabilir. Tüm altyapıyı yeniden icat etmek yerine, tomi, web'in temel çalışan yapı taşlarını alır ve bunları, tomiNet'i kullanan kişilerin doğrudan bir demokrasi DAO'su aracılığıyla web'in yöneticileri olmasına izin veren yönetişim, kripto para birimi, kimlik ve gizlilik katmanlarıyla tamamlar.

Kripto AdıTOMI

Maksimum Arz1,103,788,656.126273

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz1,093,064,989.9155896

Arz Fiyatı--