TRC

Terrace, herhangi bir CEX, DEX veya MM'den daha iyi fiyatlandırma, daha derin likidite ve daha geniş varlık kapsamına sahip, gözetim dışı bir kripto alım satım terminali ve brokerdır. Terrace, merkezi ve merkeziyetsiz likiditeyi bir araya getirir ve cüzdanları, zincirleri ve mekanları soyutlar. Terrace'ı yalnızca DeFi (KYC'siz) için kullanabilir veya KYC'li platform aracılığıyla dünyanın en iyi CEX, OTC ve MM'sine erişebilirsiniz. Coinbase Prime, FalconX, DeBank, 1inch/Matcha, Squid/Cow, DEX Screener ve daha fazlasını bir arada düşünün.

Kripto AdıTRC

Maksimum Arz1,000,000,000

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