UPO

UpOnly, sektörün ilk kazan-kazan veri dizinini oluşturuyor. Platform, oynayarak kazanılan oyunlar hakkında kapsamlı veriler toplayacak ve kendisini blok zinciri oyuncuları için başvurulacak kaynak olarak belirleyecektir. UpOnly veri dizini, merkezi bir veri tabanı mimarisi tarafından desteklenecek ve listelenen blok zinciri oyunlarından gerçek zamanlı verileri almak için TheGraph gibi sorgu çözümlerini kullanacaktır.

Kripto AdıUPO

Maksimum Arz160,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz113,792,290

Arz Fiyatı--