VERSEWORLD

Sadece bir metaverse değil, bir evrim. Hiper gerçekçi sanal dünyalarda inşa edin, keşfedin ve bağlantı kurun.

Kripto AdıVERSEWORLD

SıralamaNo.3206

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.5878512499496994,2025-06-10

En Düşük Fiyat0.500640194454202,2025-06-10

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaSadece bir metaverse değil, bir evrim. Hiper gerçekçi sanal dünyalarda inşa edin, keşfedin ve bağlantı kurun.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.