VPT

Veritas, otonom güvenlik açığı tespiti ve kendi kendini iyileştiren akıllı sözleşmeler sağlayan bir yapay zekâ güvenlik protokolüdür. Özel eğitimli yapay zekâ ve çok aracılı çerçeve altyapısı üzerine inşa edilen Veritas, güvenlik açıklarını gerçek zamanlı olarak bulur ve düzeltir. Erken aşamadaki projelere minimum maliyetle üst düzey güvenlik sağlar ve her şeyi saldırılara karşı tam sigorta kapsamıyla destekler.

Kripto AdıVPT

Maksimum Arz1,000,000,000

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Dolaşımdaki Arz98,438,712

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