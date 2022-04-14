ZAI

ZayaAI, erken teşhis, önleme ve tedavi sağlamak için en son yapay zekâ teknolojilerinden ve tıbbi tarama prosedürlerinden yararlanmaya çalışarak kanserlerle mücadele etmeyi amaçlayan çığır açan bir ekosistemdir. Ekosistem birbirine bağlı üç iş biriminden oluşmaktadır: Zaya Yapay Zekâ, Zaya Tıbbi Klinik ve Zaya Patoloji Laboratuvarı. Bu birimler hastalara, doktorlara, hastanelere, tıbbi kliniklere, patoloji laboratuvarlarına, ilaç şirketlerine ve araştırma enstitülerine çok çeşitli tıbbi hizmetler sunmak için uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Bu hizmetler, Ödüller alınırken alternatif olarak $ZAYA token aracılığıyla erişilebilir olacaktır.

Kripto AdıZAI

Maksimum Arz100,000,000

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