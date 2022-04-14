ZAI

ZayaAI, erken teşhis, önleme ve tedavi sağlamak için en son yapay zekâ teknolojilerinden ve tıbbi tarama prosedürlerinden yararlanmaya çalışarak kanserlerle mücadele etmeyi amaçlayan çığır açan bir ekosistemdir. Ekosistem birbirine bağlı üç iş biriminden oluşmaktadır: Zaya Yapay Zekâ, Zaya Tıbbi Klinik ve Zaya Patoloji Laboratuvarı. Bu birimler hastalara, doktorlara, hastanelere, tıbbi kliniklere, patoloji laboratuvarlarına, ilaç şirketlerine ve araştırma enstitülerine çok çeşitli tıbbi hizmetler sunmak için uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Bu hizmetler, Ödüller alınırken alternatif olarak $ZAYA token aracılığıyla erişilebilir olacaktır.

Kripto AdıZAI

Maksimum Arz100,000,000

Arz Tarihi--

Dolaşımdaki Arz0

Arz Fiyatı--

Ara
Favoriler
ZAI/USDT
ZAYA AI
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ZAI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
ZAI/USDT
ZAYA AI
--
--‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ZAI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
network_iconAğ Bağlantısı Anormal
Ağ 1
Çevrimiçi Canlı Destek
Loading...