ZORA

ZORA, içerik üreticiler için yeni olasılıklara öncülük etmeye adanmış bir NFT pazaryeri protokolüdür ve NFT'leri yaratmalarını, sergilemelerini ve toplamalarını sağlar. ZORA, insanları kendi pazar yerlerini kurmaları için güçlendirir. Ayrıca ZORA, OP Stack tabanlı bir Katman 2 ağı olan ZORA NETWORK'ü piyasaya sundu. Bu ağ, sanatçılara, yaratıcılara ve topluluklara daha hızlı ve daha verimli Ethereum ölçeklendirmesi sağlarken, mevcut tüm ZORA araçlarını sorunsuz bir şekilde entegre ediyor.

Kripto AdıZORA

Maksimum Arz10,000,000,000

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
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Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ZORA/USDC
Zora
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24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ZORA)
--
24 sa Hacim (USDC)
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Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
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