HAROLD Fiyat Geleceği Tahmini

HAROLD (HAROLD) Fiyatının Gelecekte Ne Olacağını Merak Ediyor musunuz?

2025'te, 2026'da ve hatta 2050'de HAROLD değerinin ne kadar olacağını merak ediyor musunuz? HAROLD fiyat tahmini aracımız, kullanıcı duyarlılığını ve piyasa eğilimlerini göz önünde bulundurarak potansiyel fiyat hedeflerini keşfetmenizi sağlar. Bu sayfa, pozitif veya negatif bir büyüme yüzdesi girerek gelecekteki fiyat senaryolarını görselleştirmenize ve HAROLD değerinin zaman içinde nasıl gelişebileceğini anında hesaplamanıza olanak tanır. Bu etkileşimli özellik, farklı büyüme senaryolarını izlemenize ve kişisel fiyat tahmininizi veya hedeflerinizi belirlerken çeşitli piyasa koşullarını göz önünde bulundurmanıza olanak tanır.

HAROLD fiyat artışı tahmininizi girin Aşağıdaki fiyat tahmini grafiğini keşfedin! *Tüm fiyat tahminlerinin kullanıcı görüşlerine dayandığının lütfen farkında olun. MEXC bu sayfadaki hiçbir fiyat tahminini kendisi oluşturmaz, katkıda bulunmaz veya etkilemez.* % Hesapla Gerçek Tahmini 2025–2050 HAROLD Fiyat Tahmini HAROLD fiyat tahmininize göre, HAROLD fiyatının 2050 yılına kadar 238.64% değişmesi ve 0.014662 USD'ye ulaşması bekleniyor. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0.00433 0.00%

2026 $ 0.004546 5.00%

2030 $ 0.005526 27.63%

2040 $ 0.009001 107.89%

2050 $ 0.014662 238.64% 2025 Yılı için HAROLD (HAROLD) Fiyat Tahmini 2025 yılında, HAROLD fiyatı potansiyel olarak 0.00% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.00433 USD seviyesine ulaşabilir. 2026 Yılı için HAROLD (HAROLD) Fiyat Tahmini 2026 yılında, HAROLD fiyatı potansiyel olarak 5.00% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.004546 USD seviyesine ulaşabilir. 2030 Yılı için HAROLD (HAROLD) Fiyat Tahmini 2030 yılında, HAROLD fiyatı potansiyel olarak 27.63% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.005526 USD seviyesine ulaşabilir. 2040 Yılı için HAROLD (HAROLD) Fiyat Tahmini 2040 yılında, HAROLD fiyatı potansiyel olarak 107.89% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.009001 USD seviyesine ulaşabilir. 2050 Yılı için HAROLD (HAROLD) Fiyat Tahmini 2050 yılında, HAROLD fiyatı potansiyel olarak 238.64% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.014662 USD seviyesine ulaşabilir. Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli HAROLD Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme March 6, 2025（Bugün） $ 0.00433 0.00%

March 7, 2025（Yarın） $ 0.004330 0.01%

March 13, 2025（Bu Hafta） $ 0.004334 0.10%

April 5, 2025（30 Gün） $ 0.004347 0.41% Bugün için HAROLD (HAROLD) Fiyat Tahmini March 6, 2025（Bugün） tarihinde HAROLD için öngörülen fiyat 0.00433$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için HAROLD (HAROLD) Fiyat Tahmini March 7, 2025（Yarın） için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak HAROLD için yapılan fiyat tahmini 0.004330$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için HAROLD (HAROLD) Fiyat Tahmini March 13, 2025（Bu Hafta） itibarıyla, HAROLD için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0.004334$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük HAROLD (HAROLD) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında HAROLD için öngörülen fiyat 0.004347$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

HAROLD Fiyat Geçmişi HAROLD canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki HAROLD fiyatı 0.00433 USD'dir. Dolaşımdaki HAROLD(HAROLD) arzı 0.00 HAROLD olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 0.00$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -1.82% $ -0.00008 $ 0.00468 $ 0.00416

7 Gün 48.79% $ 0.001419 $ 0.0063 $ 0.00288

30 Gün -63.74% $ -0.00761 $ 0.01237 $ 0.00283 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, HAROLD fiyat hareketi -0.00008$ oldu ve -1.82% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, HAROLD en yüksek 0.0063$ ve en düşük 0.00288$ fiyatından işlem gördü ve 48.79% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, HAROLD için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, HAROLD, -63.74% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0.00761$ oldu. Bu durum, HAROLD için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

HAROLD (HAROLD) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?

HAROLD Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak HAROLD için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.

Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, HAROLD için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir.

Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen HAROLD fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır.

Farklı piyasa koşullarının HAROLD fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, HAROLD varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.

Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler

Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:

Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.

Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.

Göreceli Güç Endeksi (RSI): HAROLD için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak HAROLD için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

HAROLD Fiyat Tahmini Neden Önemli?

HAROLD Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS):

HAROLD Fiyatını Hangi Faktörler Etkiler? HAROLD fiyatı çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu faktörler arasında piyasa talebi, token arzı, proje geliştirme güncellemeleri, makroekonomik koşullar ve genel kripto para piyasası trendleri yer alır. Bu faktörleri takip etmek, potansiyel fiyat değişikliklerini anlamanıza yardımcı olabilir. HAROLD Fiyat Tahmini Nasıl Hesaplanır? Bu sayfadaki HAROLD fiyat tahminleri geçmiş veriler, teknik indikatörler (EMA ve Bollinger Bantları gibi), piyasa duyarlılığı ve kullanıcı görüşlerinin bir birleşimine dayanır. Bu faktörler tahmini bir öngörü sunar ancak finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım Kararları için Fiyat Tahminlerine Güvenebilir miyim? Fiyat tahminleri gelecekteki potansiyel trendler hakkında fikir verir. Ancak, araştırmanızda yalnızca birçok araçtan biri olarak kullanılmalıdır. Kripto para piyasaları oldukça volatildir ve tahminler doğası gereği belirsizdir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kapsamlı bir araştırma yapın ve finansal danışmanlarla iletişime geçin. HAROLD ile İlişkili Riskler Nelerdir? HAROLD tüm kripto paralar gibi piyasa volatilitesi, yasal düzenlemelerdeki değişiklikler, teknolojik zorluklar ve sektördeki rekabet gibi riskler taşır. Potansiyel yatırımları değerlendirirken bu risklerin farkında olmak oldukça önemlidir. HAROLD Fiyatı, MEXC'nin Fiyat Tahmin Sayfasında Ne Sıklıkla Güncellenir? HAROLD canlı fiyatı, işlem hacmi, piyasa değeri ve son 24 saat içindeki fiyat değişiklikleri dâhil olmak üzere en son piyasa verilerini yansıtacak şekilde gerçek zamanlı olarak güncellenir. HAROLD Fiyat Tahmini Hakkındaki Görüşümü Nasıl Paylaşabilirim? Bu sayfada sağlanan token tahmini duyarlılık aracını kullanarak HAROLD için fiyat tahmininizi paylaşabilirsiniz. HAROLD için neler düşündüğünüzü girin ve MEXC topluluğuyla görüşlerinizi karşılaştırın. Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Fiyat Tahminleri Arasındaki Fark Nedir? Kısa vadeli fiyat tahminleri, genellikle birkaç gün ila birkaç ay arasında değişen anlık piyasa koşullarına odaklanır. Uzun vadeli tahminler daha geniş trendleri, temel faktörleri ve birkaç yıl içindeki potansiyel sektör gelişmelerini göz önünde bulundurur. Piyasa Duyarlılığı HAROLD Fiyatını Nasıl Etkileyebilir? Piyasa duyarlılığı, yatırımcıların HAROLD hakkındaki ortak duygu ve düşüncelerini yansıtır. Pozitif duyarlılık talebi artırıp token fiyatını yükseltebilirken, negatif duyarlılık satış baskısına ve fiyat düşüşlerine yol açabilir. HAROLD Hakkında Daha Fazla Bilgiyi Nereden Bulabilirim? HAROLD (HAROLD) hakkında kullanım durumu, proje güncellemeleri ve fiyatı dâhil olmak üzere daha fazla bilgi için, MEXC'nin HAROLD Fiyatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Burada, tüm alım satım ihtiyaçlarınız için çok çeşitli bilgiler bulabilirsiniz.