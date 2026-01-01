Hippius (SN75) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Hippius fiyat tahminlerini alın. SN75 fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Hippius fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. $3,755 $3,755 $3,755 +%0,61 USD Gerçek Tahmini Hippius 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Hippius (SN75) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Hippius, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 3,755 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Hippius (SN75) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Hippius, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 3,9427 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Hippius (SN75) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SN75 için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 4,1398 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Hippius (SN75) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, SN75 için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 4,3468 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Hippius (SN75) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SN75 için 2029 yılı hedef fiyatı $ 4,5642 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Hippius (SN75) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, SN75 için 2030 yılı hedef fiyatı $ 4,7924 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Hippius (SN75) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Hippius fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 7,4346 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Hippius (SN75) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Hippius fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 12,1102 seviyesine ulaşabilir.

2027 $ 3,9427 %5,00

2028 $ 4,1398 %10,25

2029 $ 4,3468 %15,76

2030 $ 4,5642 %21,55

2031 $ 4,7924 %27,63

2032 $ 5,0320 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 5,2836 %40,71

2034 $ 5,5478 %47,75

2035 $ 5,8252 %55,13

2036 $ 6,1164 %62,89

2037 $ 6,4223 %71,03

2038 $ 6,7434 %79,59

2039 $ 7,0806 %88,56

2040 $ 7,4346 %97,99

Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Hippius Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 3,755 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 3,7555 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 3,7586 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 3,7704 %0,41

January 2, 2026(Yarın) $ 3,7555 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 3,7586 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 3,7704 %0,41 Bugün için Hippius (SN75) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde SN75 için öngörülen fiyat 3,755$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Hippius (SN75) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak SN75 için yapılan fiyat tahmini 3,7555$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Hippius (SN75) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, SN75 için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 3,7586$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Hippius (SN75) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında SN75 için öngörülen fiyat 3,7704$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Hippius Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat $ 3,755$ 3,755 $ 3,755 Fiyat Değişimi (24 sa) +%0,61 Piyasa Değeri ---- -- Dolaşım Arzı ---- -- Hacim (24 sa) $ 359,36$ 359,36 $ 359,36 Hacim (24 sa) -- En son SN75 fiyatı $ 3,755. 24 saatlik değişim oranı +%0,61 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 359,36 şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki SN75 arzı -- olup, toplam piyasa değeri -- şeklindedir. Canlı SN75 Fiyatını Görüntüle

Hippius Fiyat Geçmişi Hippius canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Hippius fiyatı 3,755 USD'dir. Dolaşımdaki Hippius(SN75) arzı 0,00 SN75 olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri --$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,02 $ 0,082999 $ 3,755 $ 3,672

7 Gün %0,06 $ 0,221999 $ 3,817 $ 3,533

30 Gün %0,04 $ 0,134999 $ 4,553 $ 3,223 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Hippius fiyat hareketi 0,082999$ oldu ve %0,02 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Hippius en yüksek 3,817$ ve en düşük 3,533$ fiyatından işlem gördü ve %0,06 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, SN75 için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Hippius, %0,04 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,134999$ oldu. Bu durum, SN75 için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıntılı trendler için tam Hippius fiyat geçmişini MEXC'de görüntüleyin Tam SN75 Fiyat Geçmişini Görüntüle

Hippius (SN75) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Hippius Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak SN75 için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Hippius için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen SN75 fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Hippius fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, SN75 varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): SN75 için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Hippius için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

SN75 Fiyat Tahmini Neden Önemli?

SN75 Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): SN75, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, SN75, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için SN75 fiyat tahmini nedir? Hippius (SN75) fiyat tahmin aracına göre, SN75 fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 SN75 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Hippius (SN75) fiyatı $3,755 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SN75, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında SN75 için tahmini fiyat hedefi nedir? Hippius (SN75) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 SN75 fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında SN75 için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Hippius (SN75), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında SN75 için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Hippius (SN75), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 SN75 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Hippius (SN75) fiyatı $3,755 . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, SN75, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için SN75 fiyat tahmini nedir? Hippius (SN75) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 SN75 fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.