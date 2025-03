Buy the DIP Fiyat Geçmişi

Buy the DIP canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Buy the DIP fiyatı 0 USD'dir. Dolaşımdaki Buy the DIP(DIP) arzı 0.00 DIP olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 0.00$ tutarındadır.

Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat 18.03% $ -- $ -- $ --

7 Gün 22.82% $ -- $ 0.000680 $ 0.000423

30 Gün -14.25% $ -- $ 0.000680 $ 0.000423