Decentralized Gaming Network (DGN) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Decentralized Gaming Network fiyat tahminlerini alın. DGN fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

DGN Al

Decentralized Gaming Network fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Decentralized Gaming Network 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Decentralized Gaming Network (DGN) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Decentralized Gaming Network, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Decentralized Gaming Network (DGN) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Decentralized Gaming Network, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Decentralized Gaming Network (DGN) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, DGN için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Decentralized Gaming Network (DGN) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, DGN için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Decentralized Gaming Network (DGN) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DGN için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Decentralized Gaming Network (DGN) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DGN için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Decentralized Gaming Network (DGN) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Decentralized Gaming Network fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Decentralized Gaming Network (DGN) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Decentralized Gaming Network fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0 %0,00

2027 $ 0 %5,00

2028 $ 0 %10,25

2029 $ 0 %15,76

2030 $ 0 %21,55

2031 $ 0 %27,63

2032 $ 0 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0 %40,71

2034 $ 0 %47,75

2035 $ 0 %55,13

2036 $ 0 %62,89

2037 $ 0 %71,03

2038 $ 0 %79,59

2039 $ 0 %88,56

2040 $ 0 %97,99

2040 $ 0 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Decentralized Gaming Network Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0 %0,41 Bugün için Decentralized Gaming Network (DGN) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde DGN için öngörülen fiyat 0$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Decentralized Gaming Network (DGN) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak DGN için yapılan fiyat tahmini 0$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Decentralized Gaming Network (DGN) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, DGN için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Decentralized Gaming Network (DGN) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında DGN için öngörülen fiyat 0$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Decentralized Gaming Network Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 4,93K$ 4,93K $ 4,93K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son DGN fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki DGN arzı 100,00M olup, toplam piyasa değeri $ 4,93K şeklindedir. Canlı DGN Fiyatını Görüntüle

Decentralized Gaming Network Fiyat Geçmişi Decentralized Gaming Network canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Decentralized Gaming Network fiyatı 0 USD'dir. Dolaşımdaki Decentralized Gaming Network(DGN) arzı 100,00M DGN olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 4.932,62$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0 $ 0 $ 0

7 Gün %0,00 $ 0 $ -- $ --

30 Gün %0,00 $ 0 $ -- $ -- 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Decentralized Gaming Network fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Decentralized Gaming Network en yüksek --$ ve en düşük --$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, DGN için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Decentralized Gaming Network, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, DGN için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Decentralized Gaming Network (DGN) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Decentralized Gaming Network Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak DGN için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Decentralized Gaming Network için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen DGN fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Decentralized Gaming Network fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, DGN varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): DGN için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Decentralized Gaming Network için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

DGN Fiyat Tahmini Neden Önemli?

DGN Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): DGN, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, DGN, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için DGN fiyat tahmini nedir? Decentralized Gaming Network (DGN) fiyat tahmin aracına göre, DGN fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 DGN 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Decentralized Gaming Network (DGN) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DGN, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında DGN için tahmini fiyat hedefi nedir? Decentralized Gaming Network (DGN) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 DGN fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında DGN için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Decentralized Gaming Network (DGN), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında DGN için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Decentralized Gaming Network (DGN), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 DGN 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Decentralized Gaming Network (DGN) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, DGN, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için DGN fiyat tahmini nedir? Decentralized Gaming Network (DGN) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 DGN fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol