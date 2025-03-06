Envision Labs Fiyat Geleceği Tahmini

Envision Labs (VIS) Fiyatının Gelecekte Ne Olacağını Merak Ediyor musunuz?

2025'te, 2026'da ve hatta 2050'de VIS değerinin ne kadar olacağını merak ediyor musunuz? Envision Labs fiyat tahmini aracımız, kullanıcı duyarlılığını ve piyasa eğilimlerini göz önünde bulundurarak potansiyel fiyat hedeflerini keşfetmenizi sağlar. Bu sayfa, pozitif veya negatif bir büyüme yüzdesi girerek gelecekteki fiyat senaryolarını görselleştirmenize ve Envision Labs değerinin zaman içinde nasıl gelişebileceğini anında hesaplamanıza olanak tanır. Bu etkileşimli özellik, farklı büyüme senaryolarını izlemenize ve kişisel fiyat tahmininizi veya hedeflerinizi belirlerken çeşitli piyasa koşullarını göz önünde bulundurmanıza olanak tanır.

VIS fiyat artışı tahmininizi girin Aşağıdaki fiyat tahmini grafiğini keşfedin! *Tüm fiyat tahminlerinin kullanıcı görüşlerine dayandığının lütfen farkında olun. MEXC bu sayfadaki hiçbir fiyat tahminini kendisi oluşturmaz, katkıda bulunmaz veya etkilemez.* % Hesapla Gerçek Tahmini 2025–2050 Envision Labs Fiyat Tahmini Envision Labs fiyat tahmininize göre, VIS fiyatının 2050 yılına kadar 238.64% değişmesi ve 0.114428 USD'ye ulaşması bekleniyor. Yıl Fiyat Büyüme 2025 $ 0.033790 0.00%

2026 $ 0.035480 5.00%

2030 $ 0.043126 27.63%

2040 $ 0.070248 107.89%

2050 $ 0.114428 238.64% 2025 Yılı için Envision Labs (VIS) Fiyat Tahmini 2025 yılında, Envision Labs fiyatı potansiyel olarak 0.00% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.033790 USD seviyesine ulaşabilir. 2026 Yılı için Envision Labs (VIS) Fiyat Tahmini 2026 yılında, Envision Labs fiyatı potansiyel olarak 5.00% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.035480 USD seviyesine ulaşabilir. 2030 Yılı için Envision Labs (VIS) Fiyat Tahmini 2030 yılında, Envision Labs fiyatı potansiyel olarak 27.63% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.043126 USD seviyesine ulaşabilir. 2040 Yılı için Envision Labs (VIS) Fiyat Tahmini 2040 yılında, Envision Labs fiyatı potansiyel olarak 107.89% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.070248 USD seviyesine ulaşabilir. 2050 Yılı için Envision Labs (VIS) Fiyat Tahmini 2050 yılında, Envision Labs fiyatı potansiyel olarak 238.64% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 0.114428 USD seviyesine ulaşabilir. Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Envision Labs Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme March 6, 2025（Bugün） $ 0.033790 0.00%

March 7, 2025（Yarın） $ 0.033795 0.01%

March 13, 2025（Bu Hafta） $ 0.033823 0.10%

April 5, 2025（30 Gün） $ 0.033929 0.41% Bugün için Envision Labs (VIS) Fiyat Tahmini March 6, 2025（Bugün） tarihinde VIS için öngörülen fiyat 0.033790$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Envision Labs (VIS) Fiyat Tahmini March 7, 2025（Yarın） için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak VIS için yapılan fiyat tahmini 0.033795$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Envision Labs (VIS) Fiyat Tahmini March 13, 2025（Bu Hafta） itibarıyla, VIS için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0.033823$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Envision Labs (VIS) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında VIS için öngörülen fiyat 0.033929$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Envision Labs Fiyat Geçmişi Envision Labs canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Envision Labs fiyatı 0.03379093 USD'dir. Dolaşımdaki Envision Labs(VIS) arzı 55.00M VIS olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 1.85M$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat 2.71% $ 0.000892 $ 0.034356 $ 0.032626

7 Gün 1.40% $ 0.000472 $ 0.054939 $ 0.029284

30 Gün -38.55% $ -0.013028 $ 0.054939 $ 0.029284 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Envision Labs fiyat hareketi 0.000892$ oldu ve 2.71% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Envision Labs en yüksek 0.054939$ ve en düşük 0.029284$ fiyatından işlem gördü ve 1.40% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, VIS için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Envision Labs, -38.55% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0.013028$ oldu. Bu durum, VIS için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Envision Labs (VIS) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?

Envision Labs Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak VIS için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.

Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Envision Labs için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir.

Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen VIS fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır.

Farklı piyasa koşullarının Envision Labs fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, VIS varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.

Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler

Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:

Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.

Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.

Göreceli Güç Endeksi (RSI): VIS için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Envision Labs için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

VIS Fiyat Tahmini Neden Önemli?

VIS Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS):

Envision Labs Fiyatını Hangi Faktörler Etkiler? Envision Labs fiyatı çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu faktörler arasında piyasa talebi, token arzı, proje geliştirme güncellemeleri, makroekonomik koşullar ve genel kripto para piyasası trendleri yer alır. Bu faktörleri takip etmek, potansiyel fiyat değişikliklerini anlamanıza yardımcı olabilir. Envision Labs Fiyat Tahmini Nasıl Hesaplanır? Bu sayfadaki VIS fiyat tahminleri geçmiş veriler, teknik indikatörler (EMA ve Bollinger Bantları gibi), piyasa duyarlılığı ve kullanıcı görüşlerinin bir birleşimine dayanır. Bu faktörler tahmini bir öngörü sunar ancak finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım Kararları için Fiyat Tahminlerine Güvenebilir miyim? Fiyat tahminleri gelecekteki potansiyel trendler hakkında fikir verir. Ancak, araştırmanızda yalnızca birçok araçtan biri olarak kullanılmalıdır. Kripto para piyasaları oldukça volatildir ve tahminler doğası gereği belirsizdir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kapsamlı bir araştırma yapın ve finansal danışmanlarla iletişime geçin. Envision Labs ile İlişkili Riskler Nelerdir? Envision Labs tüm kripto paralar gibi piyasa volatilitesi, yasal düzenlemelerdeki değişiklikler, teknolojik zorluklar ve sektördeki rekabet gibi riskler taşır. Potansiyel yatırımları değerlendirirken bu risklerin farkında olmak oldukça önemlidir. Envision Labs Fiyatı, MEXC'nin Fiyat Tahmin Sayfasında Ne Sıklıkla Güncellenir? VIS canlı fiyatı, işlem hacmi, piyasa değeri ve son 24 saat içindeki fiyat değişiklikleri dâhil olmak üzere en son piyasa verilerini yansıtacak şekilde gerçek zamanlı olarak güncellenir. Envision Labs Fiyat Tahmini Hakkındaki Görüşümü Nasıl Paylaşabilirim? Bu sayfada sağlanan token tahmini duyarlılık aracını kullanarak VIS için fiyat tahmininizi paylaşabilirsiniz. Envision Labs için neler düşündüğünüzü girin ve MEXC topluluğuyla görüşlerinizi karşılaştırın. Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Fiyat Tahminleri Arasındaki Fark Nedir? Kısa vadeli fiyat tahminleri, genellikle birkaç gün ila birkaç ay arasında değişen anlık piyasa koşullarına odaklanır. Uzun vadeli tahminler daha geniş trendleri, temel faktörleri ve birkaç yıl içindeki potansiyel sektör gelişmelerini göz önünde bulundurur. Piyasa Duyarlılığı Envision Labs Fiyatını Nasıl Etkileyebilir? Piyasa duyarlılığı, yatırımcıların Envision Labs hakkındaki ortak duygu ve düşüncelerini yansıtır. Pozitif duyarlılık talebi artırıp token fiyatını yükseltebilirken, negatif duyarlılık satış baskısına ve fiyat düşüşlerine yol açabilir. Envision Labs Hakkında Daha Fazla Bilgiyi Nereden Bulabilirim? Envision Labs (VIS) hakkında kullanım durumu, proje güncellemeleri ve fiyatı dâhil olmak üzere daha fazla bilgi için, MEXC'nin Envision Labs Fiyatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Burada, tüm alım satım ihtiyaçlarınız için çok çeşitli bilgiler bulabilirsiniz.