Jakpot Games (JAKPOT) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Jakpot Games fiyat tahminlerini alın. JAKPOT fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

JAKPOT Al

Jakpot Games fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Jakpot Games 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Jakpot Games (JAKPOT) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Jakpot Games, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000006 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Jakpot Games (JAKPOT) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Jakpot Games, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000006 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Jakpot Games (JAKPOT) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, JAKPOT için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000006 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Jakpot Games (JAKPOT) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, JAKPOT için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000007 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Jakpot Games (JAKPOT) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, JAKPOT için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000007 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Jakpot Games (JAKPOT) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, JAKPOT için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000008 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Jakpot Games (JAKPOT) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Jakpot Games fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000012 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Jakpot Games (JAKPOT) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Jakpot Games fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000020 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000006 %0,00

2027 $ 0,000006 %5,00

2028 $ 0,000006 %10,25

2029 $ 0,000007 %15,76

2030 $ 0,000007 %21,55

2031 $ 0,000008 %27,63

2032 $ 0,000008 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,000008 %40,71

2034 $ 0,000009 %47,75

2035 $ 0,000009 %55,13

2036 $ 0,000010 %62,89

2037 $ 0,000010 %71,03

2038 $ 0,000011 %79,59

2039 $ 0,000011 %88,56

2040 $ 0,000012 %97,99

2040 $ 0,000012 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Jakpot Games Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,000006 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,000006 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,000006 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,000006 %0,41 Bugün için Jakpot Games (JAKPOT) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde JAKPOT için öngörülen fiyat 0,000006$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Jakpot Games (JAKPOT) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak JAKPOT için yapılan fiyat tahmini 0,000006$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Jakpot Games (JAKPOT) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, JAKPOT için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000006$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Jakpot Games (JAKPOT) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında JAKPOT için öngörülen fiyat 0,000006$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Jakpot Games Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 6,24K$ 6,24K $ 6,24K Dolaşım Arzı 986,98M 986,98M 986,98M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son JAKPOT fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki JAKPOT arzı 986,98M olup, toplam piyasa değeri $ 6,24K şeklindedir. Canlı JAKPOT Fiyatını Görüntüle

Jakpot Games Fiyat Geçmişi Jakpot Games canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Jakpot Games fiyatı 0,000006 USD'dir. Dolaşımdaki Jakpot Games(JAKPOT) arzı 986,98M JAKPOT olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 6.238,04$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%1,95 $ 0 $ 0,000006 $ 0,000006

7 Gün -%5,04 $ -0,000000 $ 0,000018 $ 0,000006

30 Gün -%66,07 $ -0,000004 $ 0,000018 $ 0,000006 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Jakpot Games fiyat hareketi 0$ oldu ve -%1,95 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Jakpot Games en yüksek 0,000018$ ve en düşük 0,000006$ fiyatından işlem gördü ve -%5,04 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, JAKPOT için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Jakpot Games, -%66,07 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000004$ oldu. Bu durum, JAKPOT için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Jakpot Games (JAKPOT) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Jakpot Games Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak JAKPOT için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Jakpot Games için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen JAKPOT fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Jakpot Games fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, JAKPOT varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): JAKPOT için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Jakpot Games için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

JAKPOT Fiyat Tahmini Neden Önemli?

JAKPOT Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): JAKPOT, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, JAKPOT, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için JAKPOT fiyat tahmini nedir? Jakpot Games (JAKPOT) fiyat tahmin aracına göre, JAKPOT fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 JAKPOT 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Jakpot Games (JAKPOT) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, JAKPOT, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında JAKPOT için tahmini fiyat hedefi nedir? Jakpot Games (JAKPOT) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 JAKPOT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında JAKPOT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Jakpot Games (JAKPOT), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında JAKPOT için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Jakpot Games (JAKPOT), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 JAKPOT 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Jakpot Games (JAKPOT) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, JAKPOT, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için JAKPOT fiyat tahmini nedir? Jakpot Games (JAKPOT) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 JAKPOT fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol