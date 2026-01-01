Maneki Neko (NEKO) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Maneki Neko fiyat tahminlerini alın. NEKO fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Maneki Neko fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Maneki Neko 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Maneki Neko (NEKO) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Maneki Neko, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000049 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Maneki Neko (NEKO) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Maneki Neko, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000052 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Maneki Neko (NEKO) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, NEKO için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000054 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Maneki Neko (NEKO) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, NEKO için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000057 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Maneki Neko (NEKO) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, NEKO için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000060 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Maneki Neko (NEKO) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, NEKO için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000063 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Maneki Neko (NEKO) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Maneki Neko fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000098 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Maneki Neko (NEKO) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Maneki Neko fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000160 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000049 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,000049 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,000049 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,000050 %0,41 Bugün için Maneki Neko (NEKO) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde NEKO için öngörülen fiyat 0,000049$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Maneki Neko (NEKO) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak NEKO için yapılan fiyat tahmini 0,000049$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Maneki Neko (NEKO) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, NEKO için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000049$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Maneki Neko (NEKO) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında NEKO için öngörülen fiyat 0,000050$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Maneki Neko Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 49,85K$ 49,85K $ 49,85K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son NEKO fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki NEKO arzı 1,00B olup, toplam piyasa değeri $ 49,85K şeklindedir. Canlı NEKO Fiyatını Görüntüle

Maneki Neko Fiyat Geçmişi Maneki Neko canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Maneki Neko fiyatı 0,000049 USD'dir. Dolaşımdaki Maneki Neko(NEKO) arzı 1,00B NEKO olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 49.850$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,00 $ 0 $ 0 $ 0

7 Gün %0,00 $ 0 $ -- $ --

30 Gün %0,00 $ 0 $ -- $ -- 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Maneki Neko fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,00 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Maneki Neko en yüksek --$ ve en düşük --$ fiyatından işlem gördü ve %0,00 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, NEKO için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Maneki Neko, %0,00 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, NEKO için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Maneki Neko (NEKO) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Maneki Neko Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak NEKO için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Maneki Neko için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen NEKO fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Maneki Neko fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, NEKO varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): NEKO için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Maneki Neko için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

NEKO Fiyat Tahmini Neden Önemli?

NEKO Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): NEKO, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, NEKO, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için NEKO fiyat tahmini nedir? Maneki Neko (NEKO) fiyat tahmin aracına göre, NEKO fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 NEKO 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Maneki Neko (NEKO) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, NEKO, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında NEKO için tahmini fiyat hedefi nedir? Maneki Neko (NEKO) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 NEKO fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında NEKO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Maneki Neko (NEKO), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında NEKO için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Maneki Neko (NEKO), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 NEKO 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Maneki Neko (NEKO) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, NEKO, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için NEKO fiyat tahmini nedir? Maneki Neko (NEKO) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 NEKO fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.