2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Polymind fiyat tahminlerini alın. POLYMIND fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Polymind fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- 0.00% USD Gerçek Tahmini Polymind 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Polymind (POLYMIND) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Polymind, potansiyel olarak 0.00% büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0.000006 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Polymind (POLYMIND) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Polymind, potansiyel olarak 5.00% büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0.000006 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Polymind (POLYMIND) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, POLYMIND için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0.000006 olup, büyüme oranı 10.25% olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Polymind (POLYMIND) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, POLYMIND için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0.000007 olup, büyüme oranı 15.76% olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Polymind (POLYMIND) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, POLYMIND için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0.000007 olup, öngörülen büyüme 21.55% oranındadır. 2030 için Polymind (POLYMIND) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, POLYMIND için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0.000007 olup, öngörülen büyüme 27.63% oranındadır. 2040 için Polymind (POLYMIND) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Polymind fiyatı, potansiyel olarak 97.99% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.000012 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Polymind (POLYMIND) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Polymind fiyatı, potansiyel olarak 222.51% oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0.000019 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0.000006 0.00%

January 31, 2026(30 Gün) $ 0.000006 0.41% Bugün için Polymind (POLYMIND) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde POLYMIND için öngörülen fiyat 0.000006$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Polymind (POLYMIND) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak POLYMIND için yapılan fiyat tahmini 0.000006$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Polymind (POLYMIND) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, POLYMIND için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0.000006$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Polymind (POLYMIND) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında POLYMIND için öngörülen fiyat 0.000006$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Polymind Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 5.98K$ 5.98K $ 5.98K Dolaşım Arzı 969.00M 969.00M 969.00M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son POLYMIND fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı 0.00% olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki POLYMIND arzı 969.00M olup, toplam piyasa değeri $ 5.98K şeklindedir. Canlı POLYMIND Fiyatını Görüntüle

Polymind Fiyat Geçmişi Polymind canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Polymind fiyatı 0.000006 USD'dir. Dolaşımdaki Polymind(POLYMIND) arzı 969.00M POLYMIND olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 5,976.03$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -0.30% $ 0 $ 0.000006 $ 0.000006

7 Gün 2.71% $ 0.000000 $ 0.000006 $ 0.000005

30 Gün 3.22% $ 0.000000 $ 0.000006 $ 0.000005 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Polymind fiyat hareketi 0$ oldu ve -0.30% değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Polymind en yüksek 0.000006$ ve en düşük 0.000005$ fiyatından işlem gördü ve 2.71% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, POLYMIND için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Polymind, 3.22% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0.000000$ oldu. Bu durum, POLYMIND için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Polymind (POLYMIND) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Polymind Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak POLYMIND için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Polymind için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen POLYMIND fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Polymind fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, POLYMIND varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): POLYMIND için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Polymind için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

POLYMIND Fiyat Tahmini Neden Önemli?

POLYMIND Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): POLYMIND, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, POLYMIND, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için POLYMIND fiyat tahmini nedir? Polymind (POLYMIND) fiyat tahmin aracına göre, POLYMIND fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 POLYMIND 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Polymind (POLYMIND) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, POLYMIND, 0.00% artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında POLYMIND için tahmini fiyat hedefi nedir? Polymind (POLYMIND) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 POLYMIND fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında POLYMIND için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Polymind (POLYMIND), 0.00% artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında POLYMIND için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Polymind (POLYMIND), 0.00% artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 POLYMIND 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Polymind (POLYMIND) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, POLYMIND, 0.00% artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için POLYMIND fiyat tahmini nedir? Polymind (POLYMIND) varlığının yıllık olarak 0.00% büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 POLYMIND fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.