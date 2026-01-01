MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / The Wizard of Buyback (WIZB) /

The Wizard of Buyback (WIZB) Fiyat Tahmini (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için The Wizard of Buyback fiyat tahminlerini alın. WIZB fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

WIZB Al

The Wizard of Buyback fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini The Wizard of Buyback 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için The Wizard of Buyback (WIZB) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, The Wizard of Buyback, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0 fiyatından işlem görebilir. 2026 için The Wizard of Buyback (WIZB) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, The Wizard of Buyback, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0 fiyatından işlem görebilir. 2027 için The Wizard of Buyback (WIZB) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, WIZB için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için The Wizard of Buyback (WIZB) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, WIZB için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için The Wizard of Buyback (WIZB) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WIZB için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için The Wizard of Buyback (WIZB) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, WIZB için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için The Wizard of Buyback (WIZB) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında The Wizard of Buyback fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0 seviyesine ulaşabilir. 2050 için The Wizard of Buyback (WIZB) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında The Wizard of Buyback fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0 %0,00

2027 $ 0 %5,00

2028 $ 0 %10,25

2029 $ 0 %15,76

2030 $ 0 %21,55

2031 $ 0 %27,63

2032 $ 0 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0 %40,71

2034 $ 0 %47,75

2035 $ 0 %55,13

2036 $ 0 %62,89

2037 $ 0 %71,03

2038 $ 0 %79,59

2039 $ 0 %88,56

2040 $ 0 %97,99

2040 $ 0 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli The Wizard of Buyback Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0 %0,41 Bugün için The Wizard of Buyback (WIZB) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde WIZB için öngörülen fiyat 0$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için The Wizard of Buyback (WIZB) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak WIZB için yapılan fiyat tahmini 0$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için The Wizard of Buyback (WIZB) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, WIZB için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük The Wizard of Buyback (WIZB) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında WIZB için öngörülen fiyat 0$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut The Wizard of Buyback Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 5,80K$ 5,80K $ 5,80K Dolaşım Arzı 999,24M 999,24M 999,24M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son WIZB fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki WIZB arzı 999,24M olup, toplam piyasa değeri $ 5,80K şeklindedir. Canlı WIZB Fiyatını Görüntüle

The Wizard of Buyback Fiyat Geçmişi The Wizard of Buyback canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki The Wizard of Buyback fiyatı 0 USD'dir. Dolaşımdaki The Wizard of Buyback(WIZB) arzı 999,24M WIZB olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 5.796,38$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat %0,30 $ 0 $ 0 $ 0

7 Gün %2,60 $ 0 $ 0,000006 $ 0,000005

30 Gün -%6,41 $ 0 $ 0,000006 $ 0,000005 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, The Wizard of Buyback fiyat hareketi 0$ oldu ve %0,30 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, The Wizard of Buyback en yüksek 0,000006$ ve en düşük 0,000005$ fiyatından işlem gördü ve %2,60 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, WIZB için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, The Wizard of Buyback, -%6,41 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0$ oldu. Bu durum, WIZB için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

The Wizard of Buyback (WIZB) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? The Wizard of Buyback Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak WIZB için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, The Wizard of Buyback için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen WIZB fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının The Wizard of Buyback fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, WIZB varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): WIZB için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak The Wizard of Buyback için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

WIZB Fiyat Tahmini Neden Önemli?

WIZB Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): WIZB, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, WIZB, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için WIZB fiyat tahmini nedir? The Wizard of Buyback (WIZB) fiyat tahmin aracına göre, WIZB fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 WIZB 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 The Wizard of Buyback (WIZB) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, WIZB, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında WIZB için tahmini fiyat hedefi nedir? The Wizard of Buyback (WIZB) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 WIZB fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında WIZB için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, The Wizard of Buyback (WIZB), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında WIZB için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, The Wizard of Buyback (WIZB), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 WIZB 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 The Wizard of Buyback (WIZB) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, WIZB, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için WIZB fiyat tahmini nedir? The Wizard of Buyback (WIZB) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 WIZB fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Hemen Kaydol