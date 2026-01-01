MEXC Borsası / Kripto Fiyat Tahmini / this coin is so good (GLAZE) /

this coin is so good fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini this coin is so good 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için this coin is so good (GLAZE) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, this coin is so good, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000004 fiyatından işlem görebilir. 2026 için this coin is so good (GLAZE) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, this coin is so good, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000005 fiyatından işlem görebilir. 2027 için this coin is so good (GLAZE) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, GLAZE için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000005 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için this coin is so good (GLAZE) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, GLAZE için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000005 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için this coin is so good (GLAZE) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, GLAZE için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000005 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için this coin is so good (GLAZE) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, GLAZE için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000006 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için this coin is so good (GLAZE) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında this coin is so good fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000009 seviyesine ulaşabilir. 2050 için this coin is so good (GLAZE) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında this coin is so good fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000015 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000004 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,000004 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,000004 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,000004 %0,41 Bugün için this coin is so good (GLAZE) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde GLAZE için öngörülen fiyat 0,000004$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için this coin is so good (GLAZE) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak GLAZE için yapılan fiyat tahmini 0,000004$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için this coin is so good (GLAZE) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, GLAZE için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000004$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük this coin is so good (GLAZE) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında GLAZE için öngörülen fiyat 0,000004$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut this coin is so good Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 4,89K$ 4,89K $ 4,89K Dolaşım Arzı 999,44M 999,44M 999,44M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son GLAZE fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki GLAZE arzı 999,44M olup, toplam piyasa değeri $ 4,89K şeklindedir. Canlı GLAZE Fiyatını Görüntüle

this coin is so good Fiyat Geçmişi this coin is so good canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki this coin is so good fiyatı 0,000004 USD'dir. Dolaşımdaki this coin is so good(GLAZE) arzı 999,44M GLAZE olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 4.892,79$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,65 $ 0 $ 0,000004 $ 0,000004

7 Gün -%3,07 $ -0,000000 $ 0,000005 $ 0,000004

30 Gün -%14,66 $ -0,000000 $ 0,000005 $ 0,000004 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, this coin is so good fiyat hareketi 0$ oldu ve -%0,65 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, this coin is so good en yüksek 0,000005$ ve en düşük 0,000004$ fiyatından işlem gördü ve -%3,07 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, GLAZE için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, this coin is so good, -%14,66 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri -0,000000$ oldu. Bu durum, GLAZE için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

this coin is so good (GLAZE) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? this coin is so good Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak GLAZE için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, this coin is so good için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen GLAZE fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının this coin is so good fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, GLAZE varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): GLAZE için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak this coin is so good için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

GLAZE Fiyat Tahmini Neden Önemli?

GLAZE Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): GLAZE, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, GLAZE, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için GLAZE fiyat tahmini nedir? this coin is so good (GLAZE) fiyat tahmin aracına göre, GLAZE fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 GLAZE 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 this coin is so good (GLAZE) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, GLAZE, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında GLAZE için tahmini fiyat hedefi nedir? this coin is so good (GLAZE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 GLAZE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında GLAZE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, this coin is so good (GLAZE), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında GLAZE için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, this coin is so good (GLAZE), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 GLAZE 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 this coin is so good (GLAZE) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, GLAZE, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için GLAZE fiyat tahmini nedir? this coin is so good (GLAZE) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 GLAZE fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.