2026, 2027, 2028, 2030 ve daha fazlası için Umbrella Network fiyat tahminlerini alın. UMB fiyatının önümüzdeki 5 yıl veya daha uzun sürede ne kadar yükseleceğini tahmin edin. Piyasa trendlerine ve duyarlılığına göre gelecekteki fiyat senaryolarını anında tahmin edin.

Umbrella Network fiyatını tahmin etmek için -100 ile 1.000 arasında bir sayı girin % Hesapla *Sorumluluk Reddi: Tüm fiyat tahminleri kullanıcıların görüşlerine dayanmaktadır. -- -- -- %0,00 USD Gerçek Tahmini Umbrella Network 2025 - 2050 Fiyat Tahmini (USD) 2025 için Umbrella Network (UMB) Fiyat Tahmini (Bu Yıl) Tahminlerinize göre, Umbrella Network, potansiyel olarak %0,00 büyüme kaydedebilir. 2025 yılında $ 0,000172 fiyatından işlem görebilir. 2026 için Umbrella Network (UMB) Fiyat Tahmini (Gelecek Yıl) Tahminlerinize göre, Umbrella Network, potansiyel olarak %5,00 büyüme kaydedebilir. 2026 yılında $ 0,000180 fiyatından işlem görebilir. 2027 için Umbrella Network (UMB) Fiyat Tahmini (2 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, UMB için 2027 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000189 olup, büyüme oranı %10,25 olarak tahmin edilmektedir. 2028 için Umbrella Network (UMB) Fiyat Tahmini (3 Yıl Sonra) Fiyat tahmini modülüne göre, UMB için 2028 yılında öngörülen hedef fiyatı $ 0,000199 olup, büyüme oranı %15,76 olarak tahmin edilmektedir. 2029 için Umbrella Network (UMB) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, UMB için 2029 yılı hedef fiyatı $ 0,000209 olup, öngörülen büyüme %21,55 oranındadır. 2030 için Umbrella Network (UMB) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra) Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, UMB için 2030 yılı hedef fiyatı $ 0,000219 olup, öngörülen büyüme %27,63 oranındadır. 2040 için Umbrella Network (UMB) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra) 2040 yılında Umbrella Network fiyatı, potansiyel olarak %97,99 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000340 seviyesine ulaşabilir. 2050 için Umbrella Network (UMB) Fiyat Tahmini (25 Yıl Sonra) 2050 yılında Umbrella Network fiyatı, potansiyel olarak %222,51 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ 0,000554 seviyesine ulaşabilir. Yıl Fiyat Büyüme 2026 $ 0,000172 %0,00

2027 $ 0,000180 %5,00

2028 $ 0,000189 %10,25

2029 $ 0,000199 %15,76

2030 $ 0,000209 %21,55

2031 $ 0,000219 %27,63

2032 $ 0,000230 %34,01 Yıl Fiyat Büyüme 2033 $ 0,000242 %40,71

2034 $ 0,000254 %47,75

2035 $ 0,000266 %55,13

2036 $ 0,000280 %62,89

2037 $ 0,000294 %71,03

2038 $ 0,000308 %79,59

2039 $ 0,000324 %88,56

2040 $ 0,000340 %97,99

2040 $ 0,000340 %97,99 Daha Fazla Göster Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Umbrella Network Fiyat Tahmini Tarih Fiyat Tahmini Büyüme January 1, 2026(Bugün) $ 0,000172 %0,00

January 2, 2026(Yarın) $ 0,000172 %0,01

January 8, 2026(Bu Hafta) $ 0,000172 %0,10

January 31, 2026(30 Gün) $ 0,000172 %0,41 Bugün için Umbrella Network (UMB) Fiyat Tahmini January 1, 2026(Bugün) tarihinde UMB için öngörülen fiyat 0,000172$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar. Yarın için Umbrella Network (UMB) Fiyat Tahmini January 2, 2026(Yarın) için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak UMB için yapılan fiyat tahmini 0,000172$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar. Bu Hafta için Umbrella Network (UMB) Fiyat Tahmini January 8, 2026(Bu Hafta) itibarıyla, UMB için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 0,000172$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır. 30 Günlük Umbrella Network (UMB) Fiyat Tahmini 30 gün sonrasında UMB için öngörülen fiyat 0,000172$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.

Mevcut Umbrella Network Fiyatı İstatistikleri Mevcut Fiyat ---- -- Fiyat Değişimi (24 sa) -- Piyasa Değeri $ 73,80K$ 73,80K $ 73,80K Dolaşım Arzı 429,02M 429,02M 429,02M Hacim (24 sa) ---- -- Hacim (24 sa) -- En son UMB fiyatı --. 24 saatlik değişim oranı %0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi -- şeklindedir. Ayrıca, dolaşımdaki UMB arzı 429,02M olup, toplam piyasa değeri $ 73,80K şeklindedir. Canlı UMB Fiyatını Görüntüle

Umbrella Network Fiyat Geçmişi Umbrella Network canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Umbrella Network fiyatı 0,000172 USD'dir. Dolaşımdaki Umbrella Network(UMB) arzı 429,02M UMB olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 73.795$ tutarındadır. Dönem Değişim(%) Değişim(USD) En Yüksek En Düşük 24 saat -%0,47 $ 0 $ 0,000174 $ 0,000109

7 Gün %57,98 $ 0,000099 $ 0,000219 $ 0,000107

30 Gün %54,99 $ 0,000094 $ 0,000219 $ 0,000107 24 Saatlik Performans Son 24 saat içinde, Umbrella Network fiyat hareketi 0$ oldu ve -%0,47 değer değişimi sergiledi. 7 Günlük Performans Son 7 gün içinde, Umbrella Network en yüksek 0,000219$ ve en düşük 0,000107$ fiyatından işlem gördü ve %57,98 oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, UMB için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor. 30 Günlük Performans Geçen ay, Umbrella Network, %54,99 fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0,000094$ oldu. Bu durum, UMB için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.

Umbrella Network (UMB) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır? Umbrella Network Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak UMB için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar. 1. Büyüme Tahmininizi Girin Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Umbrella Network için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir. 2. Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen UMB fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır. 3. Farklı Senaryoları Keşfedin Farklı piyasa koşullarının Umbrella Network fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. 4. Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, UMB varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar. Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir: Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur. Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler. Göreceli Güç Endeksi (RSI): UMB için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Umbrella Network için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.

UMB Fiyat Tahmini Neden Önemli?

UMB Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:

Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.

Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.

Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.

Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.

Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.

Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): UMB, şu anda yatırım yapmaya değer midir? Tahminlerinize göre, UMB, -- değerine undefined tarihinde ulaşacak ve bu da onu dikkate alınması gereken bir token konumuna getirir. Önümüzdeki ay için UMB fiyat tahmini nedir? Umbrella Network (UMB) fiyat tahmin aracına göre, UMB fiyatının undefined tarihinde -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1 UMB 2026 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Umbrella Network (UMB) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, UMB, %0,00 artarak 2026 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2027 yılında UMB için tahmini fiyat hedefi nedir? Umbrella Network (UMB) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2027 yılına kadar 1 UMB fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2028 yılında UMB için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Umbrella Network (UMB), %0,00 artış kaydedecek ve 2028 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 2029 yılında UMB için tahmini fiyat hedefi nedir? Fiyat tahmininize göre, Umbrella Network (UMB), %0,00 artış kaydedecek ve 2029 yılında tahmini fiyat hedefi -- olacaktır. 1 UMB 2030 yılında ne kadar olacak? Bugün 1 Umbrella Network (UMB) fiyatı -- . Yukarıdaki tahmin modülüne göre, UMB, %0,00 artarak 2030 yılında -- fiyatına ulaşacaktır. 2040 için UMB fiyat tahmini nedir? Umbrella Network (UMB) varlığının yıllık olarak %0,00 büyüyeceği ve 2040 yılına kadar 1 UMB fiyatının -- değerine ulaşacağı tahmin edilmektedir.