Verus Fiyat Geleceği Tahmini
Verus (VRSC) Fiyatının Gelecekte Ne Olacağını Merak Ediyor musunuz?
2025'te, 2026'da ve hatta 2050'de VRSC değerinin ne kadar olacağını merak ediyor musunuz? Verus fiyat tahmini aracımız, kullanıcı duyarlılığını ve piyasa eğilimlerini göz önünde bulundurarak potansiyel fiyat hedeflerini keşfetmenizi sağlar. Bu sayfa, pozitif veya negatif bir büyüme yüzdesi girerek gelecekteki fiyat senaryolarını görselleştirmenize ve Verus değerinin zaman içinde nasıl gelişebileceğini anında hesaplamanıza olanak tanır. Bu etkileşimli özellik, farklı büyüme senaryolarını izlemenize ve kişisel fiyat tahmininizi veya hedeflerinizi belirlerken çeşitli piyasa koşullarını göz önünde bulundurmanıza olanak tanır.
VRSC fiyat artışı tahmininizi girin
Aşağıdaki fiyat tahmini grafiğini keşfedin! *Tüm fiyat tahminlerinin kullanıcı görüşlerine dayandığının lütfen farkında olun. MEXC bu sayfadaki hiçbir fiyat tahminini kendisi oluşturmaz, katkıda bulunmaz veya etkilemez.*
2025–2050 Verus Fiyat Tahmini
Verus fiyat tahmininize göre, VRSC fiyatının 2050 yılına kadar 238.64% değişmesi ve 15.3740 USD'ye ulaşması bekleniyor.
- 2025$ 4.540.00%
- 2026$ 4.7675.00%
- 2030$ 5.794327.63%
- 2040$ 9.4383107.89%
- 2050$ 15.3740238.64%
2025 yılında, Verus fiyatı potansiyel olarak 0.00% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 4.54 USD seviyesine ulaşabilir.2026 Yılı için Verus (VRSC) Fiyat Tahmini
2026 yılında, Verus fiyatı potansiyel olarak 5.00% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 4.767 USD seviyesine ulaşabilir.2030 Yılı için Verus (VRSC) Fiyat Tahmini
2030 yılında, Verus fiyatı potansiyel olarak 27.63% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 5.7943 USD seviyesine ulaşabilir.2040 Yılı için Verus (VRSC) Fiyat Tahmini
2040 yılında, Verus fiyatı potansiyel olarak 107.89% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 9.4383 USD seviyesine ulaşabilir.2050 Yılı için Verus (VRSC) Fiyat Tahmini
2050 yılında, Verus fiyatı potansiyel olarak 238.64% oranında bir değişim sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, 15.3740 USD seviyesine ulaşabilir.
Bugün, Yarın, Bu Hafta ve 30 Günlük Kısa Vadeli Verus Fiyat Tahmini
- March 6, 2025（Bugün）$ 4.540.00%
- March 7, 2025（Yarın）$ 4.54060.01%
- March 13, 2025（Bu Hafta）$ 4.54430.10%
- April 5, 2025（30 Gün）$ 4.55860.41%
March 6, 2025（Bugün） tarihinde VRSC için öngörülen fiyat 4.54$ seviyesindedir. Bu öngörü, girilen büyüme yüzdesinin hesaplama sonucunu yansıtır ve kullanıcılara bugün için potansiyel fiyat hareketinin anlık bir görüntüsünü sunar.Yarın için Verus (VRSC) Fiyat Tahmini
March 7, 2025（Yarın） için, %5 yıllık büyüme oranı kullanılarak VRSC için yapılan fiyat tahmini 4.5406$ seviyesindedir. Bu sonuçlar, seçilen parametrelere dayalı olarak kriptonun değeri için tahmini bir genel bakış sunar.Bu Hafta için Verus (VRSC) Fiyat Tahmini
March 13, 2025（Bu Hafta） itibarıyla, VRSC için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak yapılan fiyat tahmini 4.5443$ seviyesindedir. Bu haftalık tahmin, önümüzdeki günlerdeki potansiyel fiyat eğilimleri hakkında bir fikir vermek için aynı büyüme yüzdesine göre hesaplanmıştır.30 Günlük Verus (VRSC) Fiyat Tahmini
30 gün sonrasında VRSC için öngörülen fiyat 4.5586$ seviyesindedir. Bu tahmin, kripto değerinin bir ay sonra nerede olabileceğini tahmin etmek için yıllık %5 büyüme oranı kullanılarak elde edilmiştir.
Verus Fiyat Geçmişi
Verus canlı fiyat sayfasından derlenen en son verilere göre, şu anki Verus fiyatı 4.54 USD'dir. Dolaşımdaki Verus(VRSC) arzı 78.49M VRSC olup, bu miktara karşılık gelen piyasa değeri 356.53M$ tutarındadır.
- 24 saat1.44%$ 0.064578$ 4.59$ 4.19
- 7 Gün-8.87%$ -0.402990$ 5.3165$ 3.3977
- 30 Gün6.03%$ 0.273787$ 5.3165$ 3.3977
Son 24 saat içinde, Verus fiyat hareketi 0.064578$ oldu ve 1.44% değer değişimi sergiledi.7 Günlük Performans
Son 7 gün içinde, Verus en yüksek 5.3165$ ve en düşük 3.3977$ fiyatından işlem gördü ve -8.87% oranında fiyat değişimi sergiledi. Bu son trend, VRSC için piyasada daha fazla dalgalanma potansiyeli olduğunu gösteriyor.30 Günlük Performans
Geçen ay, Verus, 6.03% fiyat hareketi sergiledi ve yaklaşık değeri 0.273787$ oldu. Bu durum, VRSC için yakın gelecekte daha fazla fiyat değişikliği yaşanabileceğini gösteriyor.
Verus (VRSC) Fiyat Tahmin Modülü Nasıl Çalışır?
Verus Fiyat Tahmin Modülü, kendi büyüme varsayımlarınıza dayanarak VRSC için gelecekteki potansiyel fiyatları tahmin etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış kullanıcı dostu bir araçtır. Deneyimli veya meraklı bir yatırımcı olmanız fark etmeksizin bu modül, tokenin gelecekteki değerini tahmin etmek için basit ve etkili bir yol sunar.Büyüme Tahmininizi Girin
Piyasa görünümünüze bağlı olarak büyüme yüzdesini girerek başlayın. Gireceğiniz değer, negatif veya pozitif olabilir. Bu değer, Verus için önümüzdeki yıl, beş yıl ve hatta on yıl sonrası için beklentilerinizi yansıtabilir.Gelecekteki Fiyatı Hesaplayın
Büyüme oranını girdikten sonra "Hesapla" butonuna tıklayın. Modül, gelecekte öngörülen VRSC fiyatını anında hesaplayacak ve tahmininizin zaman içinde token değerini nasıl etkilediğine dair net bir görselleştirme sunacaktır.Farklı Senaryoları Keşfedin
Farklı piyasa koşullarının Verus fiyatını nasıl etkileyebileceğini gözlemlemek için çeşitli büyüme oranlarını test edebilirsiniz. Bu esneklik, hem iyimser hem de ihtiyatlı tahminleri analiz etmenize olanak tanıyarak daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.Kullanıcı Duyarlılığı ve Topluluk Görüşleri
Modül ayrıca kullanıcı duyarlılık verilerini entegre ederek tahminlerinizi diğer kullanıcıların tahminleriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Bu ortak veriler, VRSC varlığının geleceğine ilişkin topluluk görüşleri hakkında değerli bilgiler sunar.
Fiyat Tahmini için Teknik İndikatörler
Tahminin doğruluğunu artırmak için modül, çeşitli teknik indikatörlerden ve piyasa verilerinden yararlanır. Bunlar, aşağıdaki gibidir:
Üssel Hareketli Ortalama (EMA): Piyasa dalgalanmalarını yumuşatarak ve potansiyel trend dönüşleri hakkında fikir vererek tokenin fiyat trendini takip etmeye yardımcı olur.
Bollinger Bantları: Piyasa volatilitesini ölçer ve potansiyel aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirler.
Göreceli Güç Endeksi (RSI): VRSC için momentumu değerlendirerek yükseliş veya düşüş evresinde olup olmadığını belirler.
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklık (MACD): Potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için fiyat hareketlerinin gücünü ve yönünü değerlendirir. Bu indikatör ile gerçek zamanlı piyasa verilerini birleştiren modül, dinamik bir fiyat tahmini sağlayarak Verus için gelecekteki potansiyeli hakkında daha derin bilgiler edinmenize yardımcı olur.
VRSC Fiyat Tahmini Neden Önemli?
VRSC Fiyat Tahminleri çeşitli nedenlerden dolayı büyük önem taşır ve yatırımcılar çeşitli amaçlarla bu tahminlere başvurur:
Yatırım Stratejisi Geliştirme: Tahminler yatırımcıların strateji oluşturmasına yardımcı olur. Gelecekteki fiyatları tahmin ederek, kripto paraları ne zaman alacaklarına, satacaklarına veya ellerinde tutacaklarına karar verebilirler.
Risk Değerlendirmesi: Potansiyel fiyat hareketlerini anlamak, yatırımcıların belirli bir kripto varlıkla ilişkili riskleri ölçmelerini sağlar. Bu husus, potansiyel kayıpların yönetilmesi ve azaltılması için çok önemlidir.
Piyasa Analizi: Tahminler genellikle piyasa trendlerinin, güncel haberlerin ve geçmiş verilerin analizini içerir. Bu kapsamlı analiz, yatırımcıların piyasa dinamiklerini ve fiyat değişikliklerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur.
Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcılar hangi kripto para birimlerinin iyi performans gösterebileceğini tahmin ederek portföylerini bu doğrultuda çeşitlendirebilir ve riski çeşitli varlıklara dağıtabilirler.
Uzun Vadeli Planlama: Uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar, gelecekte büyüme potansiyeli olan kripto para birimlerini belirlemek için tahminlere güvenirler.
Psikolojik Hazırlık: Muhtemel fiyat senaryolarını bilmek, yatırımcıları duygusal ve finansal olarak piyasa dalgalanmalarına hazırlar.
Topluluk Katılımı: Kripto fiyat tahminleri genellikle yatırımcı topluluğu içinde tartışmalara yol açarak piyasa trendleri hakkında daha geniş bir anlayış ve kolektif bir bilgi birikimi oluşmasını sağlar.
Sıkça Sorulan Sorular (SSS):
Sorumluluk Reddi
Kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan içerik, MEXC kullanıcıları ve/veya diğer üçüncü taraf kaynaklar tarafından bize sağlanan bilgi ve geri bildirimlere dayanmaktadır. Herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın, yalnızca bilgilendirme ve açıklama amacıyla "olduğu gibi" sunulma ilkesine uygun olarak sunulmaktadır. Sunulan fiyat tahminlerinin doğru olmayabileceğini ve doğru şekilde değerlendirilmemesi gerektiğinin lütfen farkında olun. Gelecekteki fiyatlar, sunulan tahminlerden belirgin ölçüde farklılık gösterebilir. Yatırım kararları için bu fiyat tahminleri esas alınmamalıdır.
Ayrıca, bu içerik finansal tavsiye olarak yorumlanmamalıdır ve belirli bir ürün veya hizmetin satın alınmasını tavsiye etme amacı taşımamaktadır. MEXC, kripto fiyat tahminleri sayfalarımızda yayınlanan herhangi bir içeriğe başvurmanız, bunları kullanmanız ve/veya bunlara güvenmeniz sonucunda uğrayabileceğiniz zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Dijital varlık fiyatlarının yüksek piyasa riskine ve fiyat dalgalanmalarına maruz kalabileceğinin lütfen farkında olun. Yatırımınızın değeri hem düşebilir hem de artabilir ve başlangıçta yatırdığınız tutarı geri alma garantisi bulunmamaktadır. Sonuç olarak, yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz ve MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Ayrıca, geçmiş performansın gelecekteki performansın güvenilir bir göstergesi olmadığının lütfen farkında olun. Sadece bilgi sahibi olduğunuz ve ilgili riskleri anladığınız ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirin ve herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bağımsız bir mali danışmanla görüşün.
Verus Canlı Fiyatı
Verus şu anda 4.54 USD'den işlem görüyor. Piyasa değeri 356.53M USD ve 24 saatlik işlem hacmi 15.35K USD'dir. MEXC'nin canlı fiyat sayfasından daha fazla VRSC verisine ulaşabilirsiniz.
Kullanıcılar, Verus canlı fiyat istatistiklerinden yararlanarak mevcut piyasa trendlerini analiz edebilir. Ayrıca, hem kısa hem de uzun vadeli fiyat hareketlerini tahmin edebilir. Parmaklarınızın ucundaki gerçek zamanlı verilerle, bilinçli kararlar verebilir ve Verus için gelecekteki potansiyel fiyat tahminleri hakkında fikir edinebilirsiniz.
Verus hakkındaki görüşünüz nedir?
Piyasa eğilimini görüntülemek için görüşünüzü belirtin.
- Güçlü Boğa Piyasası
- Boğa Piyasası
- Dengeli
- Ayı Piyasası
- Güçlü Ayı Piyasası