AVA / ISK Dönüşüm Tablosu
- 1 AVA46.40 ISK
- 2 AVA92.80 ISK
- 3 AVA139.20 ISK
- 4 AVA185.60 ISK
- 5 AVA232.00 ISK
- 6 AVA278.40 ISK
- 7 AVA324.80 ISK
- 8 AVA371.20 ISK
- 9 AVA417.60 ISK
- 10 AVA464.00 ISK
- 50 AVA2,320.02 ISK
- 100 AVA4,640.04 ISK
- 1,000 AVA46,400.36 ISK
- 5,000 AVA232,001.81 ISK
- 10,000 AVA464,003.62 ISK
Yukarıdaki tablo, 1 AVA ile 10.000 AVA arasındaki bir aralıkta, AVA ile İzlanda Kronu (AVA ile ISK) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son ISK piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen AVA tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel AVA / ISK arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
ISK / AVA Dönüşüm Tablosu
- 1 ISK0.02155 AVA
- 2 ISK0.04310 AVA
- 3 ISK0.06465 AVA
- 4 ISK0.08620 AVA
- 5 ISK0.1077 AVA
- 6 ISK0.1293 AVA
- 7 ISK0.1508 AVA
- 8 ISK0.1724 AVA
- 9 ISK0.1939 AVA
- 10 ISK0.2155 AVA
- 50 ISK1.0775 AVA
- 100 ISK2.155 AVA
- 1,000 ISK21.55 AVA
- 5,000 ISK107.7 AVA
- 10,000 ISK215.5 AVA
Yukarıdaki tablo, 1 ISK ile 10.000 ISK arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı İzlanda Kronu ile AVA (ISK ile AVA) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan ISK tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar AVA alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
AVA (AVA), şu anda Íkr 46.40 ISK seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -1.81% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi Íkr-- olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri Íkr-- şeklindedir.
--
Dolaşım Arzı
--
24 Saatlik İşlem Hacmi
--
Piyasa Değeri
-1.81%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
--
24 sa Yüksek
--
24 sa Düşük
Yukarıdaki AVA - ISK trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve AVA varlığının ISK karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel AVA fiyatını kontrol edin.
AVA / ISK Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 AVA = 46.40 ISK | 1 ISK = 0.02155 AVA
Bugün, 1 AVA / ISK dönüşüm oranı 46.40 ISK kurundadır.
5 AVA satın almak için 232.00 ISK gereklidir ve 10 AVA değeri 464.00 ISK olarak hesaplanır.
1 ISK, 0.02155 AVA varlığına dönüştürülebilir.
50 ISK, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 1.0775 AVA varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 AVA / ISK karşısındaki dönüşüm oranı 0.00% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -1.81% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye -- ISK, en düşük seviye ise -- ISK olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 AVA değeri -- ISK idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -- oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde AVA, -- ISK oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -- oranında bir değişime yol açtı.
AVA (AVA) Hakkında Her Şey
AVA (AVA) Hakkında Her Şey

Artık AVA (AVA) fiyatını hesapladığınıza göre, AVA hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. AVA geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin.
AVA / ISK Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, AVA (AVA), -- ISK ile -- ISK arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 39.53230210185157 ISK ile 48.24024623713351 ISK arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı AVA / ISK fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|Íkr 47.88
|Íkr 47.88
|Íkr 47.88
|Íkr 71.83
|En Düşük
|Íkr 45.36
|Íkr 39.06
|Íkr 32.76
|Íkr 31.5
|Ortalama
|Íkr 46.62
|Íkr 42.84
|Íkr 37.8
|Íkr 40.32
|Volatilite
|+4.33%
|+20.52%
|+45.90%
|+81.65%
|Değişim
|-1.52%
|+9.38%
|+39.97%
|-5.70%
2027 ve 2030 Yılları için ISK Biriminden AVA Fiyat Tahmini
AVA fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel AVA / ISK tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için AVA Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, AVA mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık Íkr48.72 değerine ulaşabilir.
2030 için AVA Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, AVA aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık Íkr56.40 ISK fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını AVA Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut AVA İşlem Çiftleri
AVA/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, AVA Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, AVA varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan AVA varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
AVAUSDTSürekli
|Al-Sat
AVAXUSDTSürekli
|Al-Sat
LAVAUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden AVA Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir AVA Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
AVA Satın Almayı Öğrenin
AVA ve ISK için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
AVA (AVA) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
AVA Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.3682
- 7 Günlük Değişim: 0.00%
- 30 Günlük Trend: --
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
AVA dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, ISK para birimine dönüştürseniz bile, AVA kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
İzlanda Kronu (ISK) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (ISK/USD): 0.007937743578591672
- 7 Günlük Değişim: -0.27%
- 30 Günlük Trend: -0.27%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir ISK para birimi, aynı tutarda AVA almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir ISK para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
AVA ile ISK Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
AVA (AVA) ile İzlanda Kronu (ISK) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. AVA ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve AVA varlığının ISK karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve ISK arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. ISK Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler ISK varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle ISK zayıfladığında, yatırımcılar AVA gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
AVA gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda AVA varlığına yönelik talep artabilir ve bu da ISK para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Sıkça Sorulan Sorular
AVA / ISK dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
AVA ile ISK arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, AVA varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak ISK birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
AVA ile ISK arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
AVA ile ISK arasındaki kur, AVA ve İzlanda Kronu varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen AVA / ISK kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
AVA ile ISK arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
AVA ile ISK arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda AVA kriptosunu ISK para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
AVA kriptosundan ISK para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
AVA kriptosunun ISK para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle AVA varlığının ISK karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler AVA ile ISK arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, ISK para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve AVA sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
AVA ile ISK arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
AVA halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da AVA ile ISK arasındaki kuru doğrudan etkiler.
AVA ile ISK kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
AVA ile ISK arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki AVA ile ISK arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya AVA fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
AVA ile ISK arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak ISK piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
AVA / ISK için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
AVA ve İzlanda Kronu arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
AVA ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
AVA kriptosunu ISK para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, ISK para birimini eşit değerdeki AVA kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
AVA / ISK dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, AVA fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, AVA ile ISK arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında AVA ile ISK arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak ISK para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, AVA / ISK arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.