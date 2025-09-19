加密ETF即時新聞：SEC放寬規則動態更新（9月19日）

緊貼今日最佳加密貨幣預售 即時分析助你搶先一步

查看我們對2025年9月19日熱門加密預售的即時更新報導！

我們將為你帶來即時更新，涵蓋熱門預售動態、巨鯨入場情況、資金與開發輪預測、重要風險警示——一切你需要掌握的資訊都在這裡。

本頁會根據最新內部消息不斷更新，涵蓋當前最火熱的預售項目，記得經常重新整理頁面！

免責聲明：加密貨幣為高風險投資，你可能會損失資本。我們所提供的內容僅供參考，並不構成財務建議。我們可能會透過附屬連結獲得傭金，但不會增加你的成本。

金色川普雕像現身國家廣場

September 19, 2025 • 01:00 UTC

華盛頓國家廣場近日出現一尊高約 12 英尺、全身鍍金、手持比特幣的唐納川普雕像，由迷因幣社群 Pump.fun 團隊籌資製作。雕像以輕質泡沫材料打造，象徵性大於實用性，旨在宣傳新發行的迷因幣並呼應川普對加密貨幣的友好立場。

亮相當日，聯準會宣布年內首次降息，市場解讀為利好風險資產。儘管川普積極涉足加密產業並從中獲利近 10 億美元，但專家指出，比特幣上漲動力主要來自於製度創新與投資管道拓展，而非單一政治人物推動。

SEC放寬規則 首檔多幣種加密ETF核准

September 19, 2025 • 01:00 UTC

美國證券交易委員會（SEC）正式核准灰階數位大盤基金（Grayscale Digital Large Cap Fund）上市，這是美國首個涵蓋比特幣、以太坊、XRP、Solana 和 Cardano 等多種主流加密貨幣的交易所交易產品。該基金追蹤 CoinDesk 5 指數，並定期調整成分。 SEC 同步放寬 ETF 上市流程，將審查期由 240 天縮短至 75 天，市場預期未來一年可能出現百檔以上加密貨幣 ETF。

Forward Industries推40億美元增發，加碼Solana儲備戰略

September 19, 2025 • 01:00 UTC

Forward Industries（NASDAQ：FORD）向SEC揭露，將透過與Cantor Fitzgerald合作的市場股權（ATM）發行籌資最高40億美元，用於擴大Solana代幣持有、收購資產及營運支出。此前公司已透過PIPE融資16.5億美元，併購入約15.8億美元、共680萬枚SOL。該戰略獲得Galaxy Digital與Jump Crypto等機構支持。 Forward表示計劃成為領先的Solana儲備公司，但提醒投資者須注意市場與監管風險。

Coinbase近7萬用戶資料外洩

September 19, 2025 • 01:00 UTC

Coinbase 向 SEC 披露，去年一起駭客事件導致 69,461 名用戶資料外洩，包含姓名、地址、身分證件與銀行帳戶等敏感資訊。雖然錢包未直接受損，但詐騙集團利用資料進行攻擊，造成財務損失。

最新法院文件揭示，駭客透過賄賂外包商 TaskUs 在印度的客服員工，拍攝並外傳客戶資料，每張照片獲利 200 美元，累計涉案員工約 300 人，收賄逾 50 萬美元。 Coinbase 承諾賠償用戶並懸賞 2,000 萬美元追緝駭客，而 TaskUs 則因延遲披露與管理失誤遭批評，聲譽受挫。分析指出，該事件突顯加密交易所外包敏感業務的重大風險。

