Institutionele adoptie versneld: SEC maakt gereguleerde crypto-custodians mogelijk

Op 30 september 2025 publiceerde de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een brief. In dit document staat dat bedrijven zoals Ripple, Coinbase en BitGo onder bepaalde voorwaarden kunnen kwalificeren als qualified custodians voor crypto. Wat betekent dit voor deze bedrijven en voor de crypto adoptie?  De SEC aankondiging De SEC maakte in de brief bekend dat de SEC geen handhavingsmaatregelen zal nemen tegen geregistreerde investment advisors. Dit gaat om advisors die voldoen aan de gestelde voorwaarden om crypto in bewaring te houden via staats-gecharterde trustbedrijven. In de brief staat dat staats-gecharterde trustbedrijven onder bepaalde voorwaarden als gekwalificeerde bewaarders kunnen optreden, ook voor digitale activa. Het is dan de bedoeling dat beleggers en investment advisors jaarlijks getoetst worden of zulke trustbedrijven passende beveilingsmaatregelen hebben. Daarnaast wordt er ook gekeken naar interne controles en risicobeheer. Er veranderen geen directe bestaande wetten door deze brief. Wat betekent de SEC brief? Door deze stap creëert de SEC meer duidelijkheid omtrent de bewaring van crypto. Bedrijven mogen officieel crypto bewaren voor derden onder de juridische kaders van gereguleerde financiële dienstverlening. Er zijn verschillende aspecten waarom deze brief zo belangrijk is: Het versnellen van institutionele adoptie. Gecentraliseerde beurzen krijgen meer rol in de infrastructuur. Regelgevingszekerheid. Kwetsbaarheden worden aangepakt. De concurrentie tussen crypto bewaarders gaat stijgen. Dit betekent dat crypto te maken gaat krijgen met meer adoptie en crypto wat meer mainstream kan worden. Hierdoor is het mogelijk dat de algehele crypto industrie gaat groeien. Risico's Aan elk voordeel zit een nadeel. De brief van de SEC zorgt voor meerdere uitdagingen op de cryptomarkt. Het is van belang dat we ons hier bewust van zijn: Het is geen formele wet. Bedrijven krijgen dus alleen bescherming onder bepaalde voorwaarden. Niet alle digitale activa zullen automatisch onder deze regeling vallen Toezichthouders kunnen in de toekomst alsnog voor strengere regels kiezen. De toezichtpraktijk moet bewijzen dat deze trust-custodians beveiliging, risicocontrole en onafhankelijke audits handhaven. Gevolgen voor Ripple (XRP) Ripple kan direct profiteren van deze SEC brief. Het bedrijf kan nu legaal als custodian optreden. Dit kan het vertrouwen in de native token van Ripple, XRP, een stuk vergroten. Daarnaast kan de token op die manier gebruikt worden in het gereguleerde financiële infrastructuur. Dit kan ervoor zorgen dat Ripple meer institutionele partners krijgt die XRP willen gebruiken voor grensoverschrijdende betalingen. Daarnaast kan dit zorgen voor hogere adoptie in de algehele financiële sector door duidelijkheid over regulering. Bitcoin (BTC) en de SEC Bitcoin is van oorsprong een volledig decentrale cryptomunt. Toch kan BTC indirect profiteren van deze nieuwe regulering. Een groot voordeel is dat institutionele beleggers eenvoudiger grote hoeveelheden BTC kunnen aanhouden via trust-custodians zoals Coinbase. Dit kan op zijn buurt weer leiden tot grotere liquiditeit en minder volatiliteit. Dit maakt grotere fondsen namelijk een stuk veiliger. Ook kan de concurrentie tussen custiodians innovatieve bewaaroplossingen stimuleren voor Bitcoin. Ethereum (ETH)  gevolgen Naast Ripple en Bitcoin kan ook Ethereum (ETH) profiteren van deze ontwikkelingen.  Gereguleerde custodian-opties maken staking en custody van ETH veiliger voor institutionele spelers. Dit kan ervoor zorgen dat er meer adoptie naar de grootste altcoin toe stroom. Investeerders hebben dan meer vertrouwen in de beveiliging van hun ETH waardoor de adoptie van smart contracts en DeFi toepassingen versnellen. Uiteindelijk kan ETH een bredere rol krijgen in binnen de gereguleerde financiële producten. Hierbij kun je denken aan fondsen of tokenized assets. Welke gevolgen heeft dit voor de cryptomarkt? Er kunnen voor de cryptomarkt verschillende gevolgen zijn. Zo kan dit leiden tot grotere institutionele deelname. Door dat meer partijen als gereguleerde custodians kunnen optreden, wordt het makkelijker voor institutionele beleggers om crypto te houden. Dit zorgt ook weer voor meer concurrentie op de markt, waardoor er meer naar innovatie gestreefd moet worden. Daarnaast kan dit ook zorgen voor meer vertrouwen en legitimiteit in de cryptomarkt. Wanneer er op regelgevend vlak meer duidelijkheid is, kan dit meer investeerders naar de markt toe trekken. Hierdoor kan crypto nog meer mainstream worden dan dat het nu is. De adoptie wordt hierdoor versneld. Het kan wel voor mee druk zetten op tokens die juridisch onzekerheid ervaren. Institutionele adoptie versneld: SEC maakt gereguleerde crypto-custodians mogelijk

By: Coinstats
2025/10/01 18:46
