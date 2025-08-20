Pagtaas ng Presyo ng ENA: Paano Binabago ng "Synthetic Dollar" ni Ethena ang DeFi Landscape

Noong tag-init ng 2025, minarkahan ng ENA ang kanyang breakout moment. Mula unang bahagi ng Hulyo, nanatili ang token sa matatag na pataas na trajectory, at mabilis na naging isa sa mga nangungunang asset sa hanay ng 100 pinakamalalaking cryptocurrency batay sa market capitalization. Pagsapit ng huling bahagi ng Hulyo, lalo pang lumakas ang rally ng ENA, tuluyang nabasag ang $0.70 na marka at nagtala ng bagong pinakamataas na presyo para sa taon.
Malayo sa pagiging biglaan o hiwalay na pangyayari, ang pag-akyat na ito ay pinatatag ng pagsasanib ng ilang mahahalagang puwersa: ang paghinog ng mekanismo ng platform ng Ethena, ang pag-agos ng kapital mula sa mga institusyon, at isang paborableng estruktura ng merkado na nagpalakas sa momentum.
Ang Ethena ay isang decentralized finance (DeFi) protocol na nakabatay sa Ethereum blockchain, na nakatuon sa pag-iisyu ng isang synthetic stablecoin na tinatawag na USDe. Hindi tulad ng mga tradisyonal na stablecoin na umaasa sa mga reserbang hawak ng bangko, ang USDe ay ganap na suportado ng mga on-chain asset at hedging strategies, na lumilikha ng censorship-resistant, scalable, at trustless na alternatibo sa U.S. dollar. Ang misyon nito ay magbigay ng isang digital stable currency na globally accessible at nakahihigit sa mga limitasyon ng tradisyunal na sistemang pinansyal.
Sa sentro ng disenyo ng Ethena ay ang isang makabagong delta-neutral hedging model. Kabilang dito ang paghawak ng mga spot asset (gaya ng ETH) habang sabay na nagbubukas ng katumbas na perpetual futures short position upang mapawalang-bisa ang pagbabago-bago ng presyo at mapanatili ang katatagan ng halaga. Bukod pa rito, layunin ng Ethena na mapahusay ang cross-chain compatibility, mapabuti ang kahusayan ng mga on-chain transaction, at mabawasan ang transaction costs, na maglalatag ng pundasyon para sa malawakang paggamit ng USDe sa iba’t ibang multi-chain ecosystem.
Ang ENA ay ang governance at incentive token ng Ethena protocol. Ang mga may hawak nito ay magkakaroon ng kakayahang makibahagi sa mga boto para sa governance hinggil sa mahahalagang desisyon ng protocol, tulad ng posibleng pag-activate ng mekanismong tinatawag na “fee-switch.” Ayon sa Kairos Research, dalawa sa mga kinakailangang kondisyon para sa activation ay natugunan na, na nagpapahiwatig na malapit nang magsimulang makibahagi ang mga may hawak ng ENA sa kita ng protocol.
Napapanatili ang katatagan ng USDe sa pamamagitan ng paghawak ng mga spot asset (gaya ng ETH) habang sabay na nagbubukas ng katumbas na futures short position, na lumilikha ng isang delta-neutral structure, isang offsetting hedge na walang direktang panganib mula sa galaw ng merkado.
Ang pangunahing pinagmumulan ng kita ay nagmumula sa tuloy-tuloy na positibong rate ng pagpopondo sa perpetual futures. Kapag ang mga long position ay nagbabayad ng funding fees sa mga short position, patuloy na kumikita ang Ethena sa pamamagitan ng paghawak sa short side.
Paano Gumagana ang Ethena
Ang Fee-Switch ay nagsisilbing mekanismo ng revenue-sharing ng Ethena, kung saan ang bahagi ng kita ng protocol ay ipinamamahagi nang proporsyonal sa mga may hawak ng ENA. Sa konsepto, ito ay maihahambing sa “dividend payouts” sa tradisyunal na pananalapi, ngunit ang sistemang ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng on-chain governance. Bagama’t hindi pa pormal na na-a-activate ang tampok na ito, dalawa sa mahahalagang kondisyon para sa paglulunsad nito ay natugunan na. Bilang resulta, inaasahan ng merkado ang nalalapit na implementasyon nito, na lalo pang nagpapalakas sa investment appeal ng ENA.
Lumalampas ang mga ambisyon ng Ethena sa simpleng pagbuo ng DeFi protocol, sa pamamagitan ng aktibong inisyatiba sa pagsunod sa regulasyon at pagpapalago ng ecosystem. Sa pakikipagtulungan sa Anchorage Digital, inilunsad nito ang USDtb, isang compliant stablecoin na suportado ng money market fund ng BlackRock, na nag-aalok sa mga institutional client ng isang mapagkakatiwalaang alternatibo sa digital dollar. Bukod dito, nakipagsosyo ang Ethena sa TON Foundation upang maisama ang USDe sa Wallet ng Telegram, na nagbibigay-daan sa mahigit 900 milyong user na tuluy-tuloy na magamit ang synthetic stablecoin sa loob ng messaging app. Ang mga hakbang na ito ay malaki ang pagpapalawak sa potensyal ng adoption ng Ethena at sa saklaw ng merkado nito. Ipinapakita ng on-chain data na ang circulating supply ng USDe ay tumaas nang 75% sa nakaraang buwan, lumampas sa $9 bilyon at nakapuwesto bilang ikatlong pinakamalaking stablecoin sa mundo, kasunod lamang ng USDC at USDT. Ang mabilis at malawakang paglago ng adoption ng USDe ay natural na nagpalaki ng pag-asa sa collateral assets at mga mekanismong pampamahala, na nagtaas sa estratehikong kahalagahan ng ENA at nagpasigla ng mas malakas na demand sa merkado. Noong kalagitnaan ng Hulyo, inihayag ng StablecoinX ang $360 milyon na commitment upang bumili ng ENA, na isinagawa ang buyback sa bilis na humigit-kumulang $5 milyon bawat araw, kung saan ang lahat ng nabiling ENA ay ila-lock para sa pangmatagalan. Ang hakbang na ito ay hindi lamang lumikha ng malaking demand para sa liquidity kundi nagpatibay din ng suporta sa presyo para sa token. Kasabay nito, ilang on-chain whale address ang naglipat ng halos 60 milyong ENA (na nagkakahalaga ng mahigit $30 milyon) sa mga pangunahing exchange sa loob lamang ng isang araw, na nagpapahiwatig ng aktibong accumulation at arbitrage activity sa merkado.
Sa gitna ng madalas na pagbabago sa macro interest rates, ang “funding-rate arbitrage” model ng Ethena ay epektibong lumilikha ng isang on-chain na bersyon ng DeFi savings account, na nag-aalok ng kaakit-akit na mekanismo ng yield para sa mga institusyonal at high-net-worth na user. Habang patuloy na lumalaki ang kita ng protocol at papalapit na ang pag-activate ng Fee-Switch, ang ENA, na nakaposisyon bilang daluyan para sa hinaharap na pamamahagi ng kita, ay dumaraan sa mabilis na revaluation. Ang kombinasyon ng malinaw na narasyon at konkretong potensyal ng kita ang bumubuo ng closed-loop logic na sumusuporta sa biglaang pagtaas ng presyo ng ENA kamakailan.
Hindi pa tapos ang kuwento ng ENA. Habang unti-unting bumabangon ang DeFi market, ang pananaw ng Ethena para sa isang on-chain synthetic dollar ecosystem ay lumilitaw bilang bagong paradigma, kung saan ang ENA ang nagsisilbing sentro ng governance at mekanismo ng value capture. Gayunpaman, humaharap ito sa ilang mahahalagang hamon:
Panganib ng pagbaliktad ng funding rate: Ang kasalukuyang arbitrage model ay lubos na nakadepende sa pagpapanatili ng positibong funding rate sa perpetual futures; ang pag-shift sa negatibo ay direktang makakaapekto sa kita ng protocol.
Presyon mula sa token unlock: Ang ilang iskedyul ng distribusyon ng ENA ay nananatiling bahagyang naka-lock, at ang posibleng sell pressure ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na pagsubaybay.
Panganib sa counterparty: Kailangang maipakita pa ng protocol ang kakayahang manatiling matatag sa ilalim ng mga kundisyon ng matinding pagbabago-bago sa merkado.
Gayunpaman, sa mas malawak na kapaligiran kung saan ang mga modelo ng stablecoin ay humaharap sa mas mahigpit na pagsusuri, ang on-chain transparency at disenyo na nakabatay sa arbitrahe ng Ethena ay namumukod-tangi bilang mga pangunahing pagkakaiba. Kung magpapatuloy ba itong makahikayat ng kapital mula sa mga institusyon at mapanatili ang kumpiyansa ng mga user ang sa huli ay magtatakda kung may kakayahan ang ENA na mapanatili ang halaga nito sa iba’t ibang siklo ng merkado.
Sa bagong alon ng mga crypto asset noong 2025, ang Ethena at ang governance token nitong ENA ay unti-unting lumilitaw bilang mga natatanging manlalaro. Hindi lamang nagpakilala ang Ethena ng isang bagong decentralized na alternatibo sa U.S. dollar, kundi binuksan din nito ang isa pang malaking posibilidad para sa on-chain finance sa pamamagitan ng malinaw na governance framework at isang quantifiable yield model.
Para sa mga mamumuhunan, ang ENA ay hindi na lamang basta isang DeFi token. Ito ay kumakatawan sa isang tiket upang makibahagi sa pandaigdigang transformasyon ng stablecoin, revenue-sharing governance, at sa paglikha ng mga bagong estrukturang pinansyal sa on-chain. Sa eksperimentong pinansyal na ito, na pinapatakbo ng kombinasyon ng mga mekanismong arbitrahe, disenyo ng protocol, at kapital sa merkado, ang ENA ay hindi maikakailang naging isa sa mga pinaka-kaakit-akit na asset na dapat bantayan.
