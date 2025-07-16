Mula sa Fringe Culture Hanggang sa Sentro ng Mundo ng Crypto: Muling Umiinit ang Memecoins

Noong unang bahagi ng Hulyo 2025, habang muling tumataas ang presyo ng Bitcoin (BTC), muling pumasok ang crypto market sa isa na namang yugto ng masiglang damdamin ng mga mamumuhunan. Sa gitna ng rally na pinangungunahan ng kapital, mabilis ang pag-angat ng mga memecoin, na umaakit ng pansin mula sa mga retail investor at maging sa institusyonal na kapital. Mula sa mga token na may temang hayop sa Solana blockchain hanggang sa mga AI-powered na “kultural na simbolo,” mabilis ang pag-evolve ng mga memecoin, binabago ang lohika ng naratibo sa crypto market at itinatampok ang mas malalim na pagsasanib ng teknolohiya, kultura, at pananalapi. Ayon sa datos ng keyword mula sa Ahrefs.com, muling tumaas ang global na interes sa paghahanap ng mga terminong may kaugnayan sa memecoin kasabay ng kamakailang pag-angat ng presyo ng BTC. Ipinapakita ng mga trend ng trapiko na ang mga keyword na kaugnay ng memecoin ay halos kapantay na ng mga pangunahing termino gaya ng "Bitcoin," na nagpapahiwatig na ang mga memecoin ay nagiging mahalagang bahagi ng naratibo kaugnay ng galaw ng presyo ng BTC, at isa nang pangunahing labanan para sa atensyon ng merkado. Bukod dito, ang bilang ng mga bagong inilabas na memecoin ay patuloy na lumaki sa unang kalahati ng 2025. Kabilang sa mga ito, ang Solana ay lumitaw bilang "memecoin incubator," na may 15,000-20,000 bagong token na inilunsad bawat araw. Ang mababang bayarin sa transaksyon at napakabilis na oras ng pagkumpirma nito ay nagbigay-daan sa buong cycle ng "token launch–hype–cash-out" na maglaro sa loob ng ilang minuto. Ang isang halimbawa ay ang token na may temang hayop na POPCAT, na ginamit ang viral appeal ng isang "cat-clicking game" upang umakyat sa market cap na $1.2 bilyon sa loob ng 72 oras.
Iminumungkahi ng mga datos na ito na ang mga memecoin ay nagiging unang pagpipilian para sa bagong kapital na pumapasok sa merkado. Lalo na sa mga panahon na ang BTC ay nakikipagkalakalan nang patagilid sa mga matataas na antas, ang pag-ikot sa mga altcoin ay nagsimula na.
Habang nagpapakita ang sentimento sa merkado ng mga palatandaan ng pagbawi, ang mga token ng meme ay nagsimulang umusad sa mas malawak na merkado, isang dinamikong hindi nakikita sa loob ng ilang panahon. Ang patuloy na rally ng USELESS ay nakatulong na buhayin ang interes sa buong sektor ng memecoin, habang ang mga mas lumang Ethereum-based na meme token ay nagsasagawa ng sama-samang rebound. Ito ay maaaring maghudyat ng pagsisimula ng isang panandaliang rally sa memecoins. Sa ibaba, nag-compile kami ng listahan ng mga meme token na kamakailan ay nagpakita ng positibong pagkilos sa presyo upang matulungan kang subaybayan ang pinakabagong mga hotspot sa merkado.
Sinusuri ng Fartcoin ang lahat ng mga stereotypical box ng memecoin: isang katawa-tawang pangalan, zero utility, at pagtaas ng ganap na dulot ng linguistic novelty at social virality, sapat na upang hindi makapagsalita ang mga tradisyunal na mamumuhunan sa Wall Street. Bilang isa sa mga breakout na memecoin noong nakaraang taon, ang Fartcoin ay kabilang sa mga unang rebound sa kasalukuyang market cycle.
Noong Hunyo 23, inimbitahan ng asset management firm na VanEck ang NFT brand na Pudgy Penguins na sumali sa Nasdaq bell-ringing ceremony nito. Ang nagresultang pagkakalantad, na sinamahan ng mga alingawngaw ng isang potensyal na PENGU ETF, ay nagpalakas ng patuloy na mga pakinabang para sa token.
Inilunsad noong Mayo sa Bonk.fun platform, ang USELESS ay nakakita ng patuloy na pagtaas ng trend, na nagdala rin ng panibagong atensyon sa Bonk.fun sa loob ng market.
Ang salaysay sa likod ng MAYAMAN ay simple: yumaman nang mabilis. Tulad ng Fartcoin at USELESS, umuunlad ito sa purong hype na hinimok ng konsepto. Ang mabilis na pagtaas ng presyo nito ay naglagay dito bilang isang malakas na kalaban para sa nangungunang token sa Moonshot Create platform.
Habang tumataas ang sentiment ng merkado, malinaw na lumilipat ang on-chain capital patungo sa sektor ng memecoin. Lalo na sa mga panahon ng patagilid na pagsasama-sama sa BTC, ang malalaking volume ng "fast-in, fast-out" na pagkatubig ay naghahanap ng mga pagkakataong may mataas na volatility. Kung ikukumpara sa mga sektor tulad ng DeFi at NFT, na sumailalim na sa ilang boom-and-bust cycle, nag-aalok ang mga memecoin ng kakaibang halo ng mataas na volatility, mababang mga hadlang sa pagpasok, at emosyonal na mga salaysay, na humahantong sa pagtaas ng bilang ng mga panandaliang arbitrage na mangangalakal at manlalaro na hinimok ng komunidad.
Noong Hulyo 2025, ang bilang at antas ng aktibidad ng mga meme project sa Solana blockchain ay patuloy na tumataas, na may ilang mga proyekto na nakakakita ng lingguhang paglago ng TVL na lampas sa 42%. Kasabay nito, ang mga network ng Layer-2 tulad ng Base at Blast ay nasasaksihan din ang isang memecoin boom. Sa Base sa partikular, ang dami ng pang-araw-araw na kalakalan para sa mga proyekto ng meme ay tumaas, na lumampas sa ilang mga pangunahing protocol ng DeFi.
Higit pa sa pagpapalawak sa antas ng pampublikong kadena, ang mga sentralisadong palitan ay aktibong tumutugon sa memecoin boom. Halimbawa, ang MEXC ay naglunsad ng isang nakalaang interface ng Meme+ upang makaakit ng mga bagong user at mapabilis ang pagbuo ng isang closed loop ng pagtuklas, pangangalakal, at pagpapakalat ng viral. Sa kaibuturan nito, ang pag-uugali ng kapital na ito ay sumasalamin sa paghahanap ng merkado para sa mataas na nababanat na mga ari-arian at mga pagkakataon sa pangangalakal na may mataas na dalas. Sa kasalukuyang yugtong ito, na pinangungunahan ng panandaliang kapital, tahimik na pinalitan ng mga memecoin ang mga bahagi ng sektor ng DeFi at NFT, na naging bagong "pangunahing larangan ng digmaan" para sa mga on-chain na mangangalakal at arbitrageur.
Ang pinaka-kapansin-pansing pagbabago sa kasalukuyang meme coin boom ay nakasalalay sa komprehensibong pag-upgrade ng istraktura ng pagsasalaysay nito:
Yugto
Istruktura ng Nilalaman
Partisipasyon ng User
Kaukulang Halaga
Meme sa Unang Yugto
(hal. DOGE)
Isang larawan, social emojis
Pasibong pagsubaybay
Halagang libangan
Meme sa Gitnang Yugto
(hal. SHIB)
Persona ng karakter, ispekulasyon sa token
Pamumuhunan at ispekulasyon
Halagang pangmerkado
Meme sa 2025
(hal. DOG)
Pananaw sa mundo, interaktibong mga produkto
AI na sabayang paglikha, meme minting
Pangkulturang asset
Ang pagsasalaysay na pag-upgrade na ito ay nagpapahiwatig ng isang pangunahing pagbabago: ang mga memecoin ay hindi na lamang mga speculative na asset, sila ay nagiging mga platform ng nilalaman na may potensyal na IP. Kinakatawan ng mga ito ang isang anyo ng sama-samang pinagkasunduan, isang salamin ng produksyon ng content na hinimok ng komunidad, at isang bagong paraan upang pagkakitaan ang kultura sa Web3.
Malakas na dynamics na hinihimok ng komunidad: Madalas na nananatiling anonymous ang mga developer o nagde-delegate ng paggawa ng desisyon sa mga boto ng komunidad, na may momentum ng proyekto na hinihimok ng kolektibong pinagkasunduan.
Mayaman na on-chain mechanics: Ang mga tampok gaya ng staking incentives, NFT integration, at gamified na karanasan ay nagpapatibay sa pakikipag-ugnayan at pagiging malagkit ng user.
Cross-platform narrative synchronization: Ang mga proyekto ay aktibong bumubuo ng hype sa mga platform tulad ng X (dating Twitter), Discord, at Telegram upang ma-trigger ang pakikilahok na hinihimok ng FOMO.
Ang umuusbong na modelong ito, na naka-angkla sa salaysay, damdamin, at pagiging viral, ay nagpoposisyon sa mga memecoin bilang mga native na mekanismo ng pamamahagi ng Web3, sa halip na mga tradisyonal na speculative coin. Sa pagpapatuloy, ang pangunahing pagiging mapagkumpitensya ng isang proyekto ay nakasalalay sa kakayahan nitong gumawa ng mga nakakahimok na salaysay, ayusin ang mga komunidad, at mahusay na makabuo ng trapiko.
Ang pag-usbong ng mga memecoin ay sumasalamin hindi lamang sa paghimagsik ng crypto laban sa sentralisadong kapangyarihan kundi pati na rin sa malalim na pagsasanib ng teknolohiya, kultura, at pananalapi. Ipinapakita nito ang matinding interes ng merkado sa mga asset na may simpleng kwento, mababang hadlang sa pagpasok, at mataas na potensyal para sa viral na pagkalat. Habang patuloy ang pag-akyat ng BTC at ang mga pangunahing token ay may pansamantalang limitasyon sa pagtaas, nag-aalok ang mga memecoin ng mataas na panganib ngunit mataas din na gantimpala para sa mga adventurous na mamumuhunan.
Ang memecoin frenzy na ito ay hindi lamang karapat-dapat salihan, kundi karapat-dapat ding maunawaan. Para sa mga handang sumugal, maaaring ito na ang tamang pagkakataon upang sumabay sa susunod na malaking daluyong ng naratibo.
