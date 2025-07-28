Naipasa ang GENIUS Act: Maaari ba Ito Magmarka ng Turning Point para sa USDC na Malampasan ang USDT?

Kamakailan, opisyal na nilagdaan ni Pangulong Donald Trump ng U.S. ang GENIUS Act sa White House. Ang makasaysayang batas na ito ay hindi lamang nagpapahiwatig ng pormal na pagsasama ng industriya ng stablecoin sa loob ng pederal na balangkas ng regulasyon, kundi naglalagay din ng pundasyon ng institusyonal para sa susunod na yugto ng pag-unlad ng global digital currency. Bilang kauna-unahang bill na may kaugnayan sa crypto asset na nilagdaan ng isang U.S. President, nilulutas ng GENIUS Act ang matagal nang regulatory ambiguity sa pamamagitan ng pagbibigay ng malinaw, pinag-isang, at naaaksyonang balangkas para sa mga stablecoin na suportado ng U.S. dollar. Ang malawak na epekto at malalim na kahalagahan nito ay nararapat na suriin nang mabuti.
Ang GENIUS Act ay nagtatakda ng malinaw na regulatory boundaries para sa mga stablecoin na suportado ng U.S. dollar, na nagmamarka ng unang pagkakataon na ang pambansang batas ay nagpataw ng mga kongkretong kinakailangan sa kanilang kahulugan, mekanismo ng operasyon, kondisyon ng pagpapalabas, at kontrol sa peligro. Kasama sa mga pangunahing probisyon:
Pag-apruba sa Regulatoryo: Ang mga issuer ay dapat makakuha ng awtorisasyon mula sa pederal o pang-estadong regulator sa pananalapi.
Mga Kinakailangan sa Reserve: Ang mga stablecoin ay dapat suportahan ng 1:1 ng U.S. dollars o katumbas na U.S. Treasury securities. Ang structured financing at illiquid collateral ay ipinagbabawal.
Transparency sa Operasyon: Ang buwanang audit reports ay mandatory, at ang mga issuer ay dapat sumailalim sa regulatory oversight at enforcement authority.
Hindi lamang nito ginagawa ang isang malinaw na linya sa pagitan ng mga sumusunod at hindi sumusunod na aktibidad, kundi nagbibigay din ng institutional legitimacy para sa mga tradisyonal na institusyon sa pananalapi, kumpanya ng pagbabayad, at malalaking platform ng teknolohiya upang makapasok sa stablecoin space.
Ang batas ay hindi lamang tungkol sa "pangangasiwa ng stablecoin"; ang mas malalim na lohika nito ay nakasentro sa pagpapatibay ng U.S. financial system at pagpapalawak ng pandaigdigang impluwensya nito.
Ang reserve mechanism ay epektibong nagdadala sa mga issuer ng stablecoin sa buyer pool ng U.S. short-term Treasury market. Habang lumalaki ang pagtanggap ng stablecoin, gayundin ang demand para sa T-bills, na direktang nagpapagaan sa presyon ng pondo ng Treasury Department sa gitna ng mataas na utang ng bansa. Sa madaling salita, ang paglago ng on-chain dollars ay nagpapabalik at nagpapalakas sa tradisyonal na sistema ng U.S. dollar. Bukod pa rito, habang ang blockchain infrastructure ay lalong nagiging pundasyon para sa cross-border payments, trade settlement, at financial services, pinapabilis ng GENIUS Act ang paglipat ng U.S. dollar mula sa isang sovereign currency tungo sa isang network currency.
Ito ay kumakatawan sa isang synthetic hegemonic structure, na binuo sa pamamagitan ng regulasyon, tugon sa merkado, at pagpapalawak ng soberanya.
Bilang pinakamalaking stablecoin sa mundo, ang pagkabigo na matugunan ang mga deadline ng pagsunod ay maaaring magpasailalim sa kumpanya sa regulatory pressure na umalis sa mga pangunahing merkado ng U.S. Ang dominasyon ng USDT ay nahaharap na ngayon sa isang mapagkakatiwalaang hamon.
Ang mga decentralized stablecoin, tulad ng DAI, ay nagbibigay-diin sa censorship resistance at transparency sa kanilang disenyo. Gayunpaman, ang kanilang kawalan ng kakayahang magbigay ng off-chain dollar reserves, at ang kanilang paggamit ng yield-bearing assets—ay maaaring magresulta sa pagiging klasipikado sa kanila bilang securities, na sumasailalim sa mas mahigpit na regulatory scrutiny. Ang kanilang patuloy na pagiging posible ay depende sa flexible adjustments sa pagpoposisyon ng produkto at pagkakahanay sa evolving regulatory standards.
Isa sa pinakamahalagang implikasyon ng GENIUS Act ay ang epekto nito sa on-chain yield models. Sa stablecoins na ipinagbabawal mula sa pagbuo ng interes, ang pundasyong "deposit-and-earn" na modelo sa DeFi ay malamang na maapektuhan. Kakailanganin ng mga DeFi protocol na lumipat sa mga alternatibong yield mechanism batay sa mga non-payment tokens o tuklasin ang mga muling idinisenyong modelo na naka-angkla sa real-world assets (RWAs).
Dahil sa regulatory clarity, inaasahang papasok ang on-chain RWA sector sa isang bagong yugto ng paglago. Gamit ang stablecoins bilang settlement medium, ang mga real-world financial instrument, tulad ng bonds, accounts receivable, at commercial paper, ay maaaring ilabas, ibenta, at i-custody on-chain. Ang transisyong ito ay nagmamarka ng paglipat mula sa blockchain bilang isang "virtual asset system" tungo sa isang "real-world financial infrastructure," na nagbibigay ng mas matibay na value anchoring at pinabuting capital efficiency.
Naglalagay din ng malaking presyon ang GENIUS Act sa ibang mga bansa.
Ginagamit ng U.S. ang "on-chain dollar compliance" upang magtatag ng isang bagong hangganan ng global financial influence. Sa kabilang banda, ang digital yuan system ng China ay nagbibigay-diin sa kontrol ng sentral na bangko at saradong paggamit, na ginagawa itong hindi gaanong tugma sa cross-border o bukas na sistema. Samantala, patuloy na isinusulong ng EU ang balangkas ng regulasyon ng MiCA nito, ngunit ang pagpapatupad ng teknikal nito at epekto sa merkado ay nananatiling malayo sa first-mover advantage ng mga stablecoin na nakabase sa U.S. dollar.
Sa ganitong backdrop, kung magtatagumpay ang mga stablecoin ng U.S. sa pag-akit ng mga pandaigdigang developer at pagpasok ng kapital, maaaring lumitaw ang isang praktikal na modelo ng "networked dollarization." Kung walang komplimentaryong mekanismo ng regulasyon, ang ibang mga bansa ay nanganganib na pasibong tanggapin ang isang digital financial order na naka-angkla sa U.S. dollar.
Ang GENIUS Act ay higit pa sa isang regulatory framework para sa stablecoins, ito ay isang strategic declaration ng U.S. upang magtatag ng dominasyon sa global digital financial order sa pamamagitan ng on-chain dollars. Sa pamamagitan ng paggamit ng compliance bilang isang tool at network effects bilang leverage, nilalayon ng U.S. na tiyakin na ang buong blockchain ecosystem ay gumagana sa loob ng protective moat ng dollar. Ito ay isang modern financial contest na hinubog ng intersection ng regulasyon at teknolohiya, soberanya at kapital.
Para sa mga mamumuhunan, ito ay nagpapahiwatig ng isang potensyal na revaluation of assets na nakatali sa mga compliant stablecoin. Para sa mga negosyante, ito ay nagmamarka ng isang kritikal na pagkakataon upang muling ihanay ang mga business models at samantalahin ang mga regulatory tailwinds. Para sa mga nagmamasid, ito ay isang deklarasyon sa hinaharap na pamamahagi ng financial sovereignty, isang paggigiit mula sa U.S. na "ang susunod na financial battleground ay nasa on-chain."
Disclaimer: Ang impormasyong ibinigay sa materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pinansyal, accounting, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, o hindi rin ito nagsisilbing rekomendasyon na bumili, magbenta, o maghawak ng anumang asset. Nag-aalok ang MEXC Learn ng impormasyong ito para sa layunin ng sanggunian lamang at hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan. Mangyaring tiyakin na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat sa pag-iinvest. Hindi responsable ang MEXC para sa mga desisyon ng pamumuhunan ng mga user.