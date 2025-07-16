Ang mga email scam ay isang uri ng panloloko kung saan nililinlang ang mga tatanggap na magbigay ng sensitibong impormasyon o pera sa pamamagitan ng email. Sa cryptocurrency market, lalong nagiging kaAng mga email scam ay isang uri ng panloloko kung saan nililinlang ang mga tatanggap na magbigay ng sensitibong impormasyon o pera sa pamamagitan ng email. Sa cryptocurrency market, lalong nagiging ka
Paano I-identify ang Mga Email Scam

Hulyo 16, 2025
0m
#Basic#Mga Baguhan
Ang mga email scam ay isang uri ng panloloko kung saan nililinlang ang mga tatanggap na magbigay ng sensitibong impormasyon o pera sa pamamagitan ng email. Sa cryptocurrency market, lalong nagiging karaniwan ang mga phishing attack na isinasagawa sa pamamagitan ng email. Kailangang maging alerto ang mga user laban sa mga email scam, mag-ingat sa mga email mula sa hindi kilalang pinagmulan, iwasang mag-click sa mga kahina-hinalang link, at iwasang mag-download ng mga hindi pamilyar na attachment upang protektahan ang kanilang mga personal na asset.

1. Mga Karaniwang Uri ng Email Scams



Kadalasan, ang mga phishing email ay nagpapanggap na mula sa MEXC Exchange, na nagtatangkang linlangin ang mga user na mag-click sa mga malisyosong link, mag-log in sa mga pekeng website, at magpasok ng impormasyon ng account, kaya't nananakaw ang kanilang pondo. Ang ilang email ay may kasamang malisyosong script o software na, kapag binuksan, ay maaaring payagan ang mga hacker na makakuha ng access sa iyong device, makakuha ng sensitibong impormasyon, o kahit maglipat ng pondo nang walang pahintulot.

1.2 Mga Pekeng Alerto sa Seguridad


Maaaring i-claim ng mga scam email na may isyu sa seguridad ang iyong account at hikayatin kang i-verify ang impormasyon o agad na palitan ang iyong password. Sa totoo lang, ang mga kahilingang ito ay idinisenyo upang makuha ang iyong sensitibong impormasyon. Kapag sinunod mo ang mga tagubilin sa email upang i-reset ang iyong password, maaaring malantad ang iyong password sa mga hacker.

1.3 Pagnanakaw ng Pagkakakilanlan


Ang mga scammer ay gumagawa ng mga pekeng domain at pangalan ng nagpadala na halos kapareho ng mga opisyal na email address ng MEXC upang linlangin ang mga user. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga lubhang ginagaya na email na ito, nililinlang nila ang mga user na ibunyag ang personal na impormasyon.

1.4 Mapanganib na Oportunidad sa Pamumuhunan


Ang mga phishing email ay nagkakalat ng maling impormasyon sa pamumuhunan, na nangangako ng mataas na kita sa mga pagkakataon sa pamumuhunan. Inaanyayahan nila ang mga user na maglipat ng cryptocurrency upang lumahok, na nagreresulta sa pagkawala ng mga asset ng user.

1.5 Giveaway Scams


Ang mga scam email ay nagke-claim na nagsasagawa ang MEXC ng isang reward event at kailangang magbayad ang mga user ng tiyak na halaga ng cryptocurrency upang matanggap ang kaukulang premyo.

2. Paano Maiiwasan ang mga Email Scams


2.1 I-verify ang Email Address ng Nagpadala


Kung mayroon kang pagdududa tungkol sa pinagmulan ng isang email, mangyaring kopyahin ang address ng nagpadala at i-verify ito sa pamamagitan ng opisyal na channel ng pag-verify ng MEXC. Gaya ng ipinapakita sa halimbawa ng phishing email sa ibaba, ang pag-verify ay nagpapakita na ang nagpadala ay hindi mula sa isang opisyal na pinagmulan.


Pakitandaan: Ang ilang phishing email ay maaaring magpanggap bilang mga lehitimong pangalan ng nagpadala o email address, na ginagawa itong partikular na nakakapanlinlang. Upang mapahusay ang seguridad ng iyong account, lubos naming inirerekomenda ang paggamit ng mga kilalang serbisyo ng email tulad ng Gmail, Outlook, o Yandex. Nag-aalok ang mga platform na ito ng mga advanced na tampok ng seguridad na awtomatikong makakakilala at makakakilala ng mga kahina-hinalang email, na binabawasan ang panganib ng pandaraya at tinitiyak ang mas ligtas na komunikasyon.

2.2 Mag-set Up ng Anti-Phishing Code


Kapag matagumpay mong na-set up ang isang anti-phishing code, anumang email na matatanggap mo mula sa MEXC ay magpapakita ng code na ito. Kung ang code ay mali o nawawala, ito ay nagpapahiwatig na ang email ay maaaring isang scam na ipinadala ng mga manloloko.


2.3 Pahusayin ang Indibidwal na Antas ng Seguridad ng Account


Paganahin ang two-factor authentication upang madagdagan ang antas ng seguridad ng iyong personal na account. Tiyaking laging updated ang iyong device at software, at iwasang mag-click sa mga hindi kilalang link o mag-download at mag-install ng mga hindi pamilyar na software upang pangalagaan ang iyong mga personal na asset.

2.4 Manatiling Alerto


Sa mundo ng cryptocurrency, ang pagprotekta sa seguridad ng personal na asset at pag-iwas sa mga atake ay isang patuloy na pagsisikap. Dapat manatiling alerto ang mga user hinggil sa nilalaman ng email. Hinding-hindi ka hihilingin ng team ng MEXC na maglipat ng mga asset sa hindi kilalang address. Bago sundin ang anumang tagubilin mula sa isang scam email, dapat maingat na i-verify ng mga user ang pagiging tunay ng nilalaman. Hinding-hindi hihilingin ng opisyal na staff ng MEXC ang iyong mga detalye ng account, password, o anumang iba pang pribadong impormasyon sa anumang porma. Kung makakatanggap ka ng mga ganitong email, mangyaring mag-ingat upang maiwasan ang pagkawala ng asset.

2.5 Makipag-ugnayan sa Customer Service


Kung makakatanggap ka ng kahina-hinalang email, maaari ka ring makipag-ugnayan sa customer service team ng MEXC upang i-verify kung opisyal ang email upang maiwasan ang potensyal na pagkawala ng asset.

Disclaimer: Ang impormasyong ibinigay sa materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pinansyal, accounting, pagpapayo, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo upang bumili, magbenta, o maghawak ng anumang asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layunin ng sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat sa pamumuhunan. Ang platform ay hindi responsable para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.
