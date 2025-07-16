Ang mga SMS Scam ay mga mapanlinlang na aktibidad na gumagamit ng SMS (Short Message Service) bilang isang daluyan upang magnakaw ng sensitibong impormasyon ng mga user (gaya ng mga pribadong key ng wAng mga SMS Scam ay mga mapanlinlang na aktibidad na gumagamit ng SMS (Short Message Service) bilang isang daluyan upang magnakaw ng sensitibong impormasyon ng mga user (gaya ng mga pribadong key ng w
Paano Matukoy ang Mga SMS Scam

Hulyo 16, 2025
#Basic
Ang mga SMS Scam ay mga mapanlinlang na aktibidad na gumagamit ng SMS (Short Message Service) bilang isang daluyan upang magnakaw ng sensitibong impormasyon ng mga user (gaya ng mga pribadong key ng wallet, mga kredensyal sa pag-log in) o linlangin sila para mamigay ng mga asset ng cryptocurrency. Ang mga phishing attacker ay kadalasang nagpapanggap bilang mga pinagkakatiwalaang entity, gaya ng mga exchange, wallet service provider, o ahensya ng gobyerno, upang linlangin ang mga biktima na ibunyag ang personal na impormasyon o gumawa ng mga mapanlinlang na transaksyon.

1. Mga Karaniwang Uri ng SMS Phishing



Ang mga phisher at scammer ay nagpapadala ng mga mensaheng SMS na nagsasabing sila ay mula sa mga kilalang palitan (gaya ng MEXC, atbp.), at may kasamang link. Maaaring babalaan ng mensahe ang user tungkol sa hindi pangkaraniwang aktibidad sa kanilang account, na hinihimok silang mag-log in kaagad. Sa pag-click sa link, ang mga user ay ididirekta sa isang pekeng website, at ang impormasyon ng account na kanilang ipinasok ay ninakaw.

1.2 Mga Pekeng Reward o Airdrop SMS


Sinasabi ng mga phisher na ang user ay nakatanggap ng mga reward sa cryptocurrency o isang airdrop, at hilingin sa user na i-claim ito sa pamamagitan ng pag-click sa isang link sa SMS. Pagkatapos i-click ang link, maaaring hilingin sa user na ipasok ang kanilang pribadong key o magbayad ng "bayad," na nagreresulta sa pagnanakaw ng kanilang mga pondo.

1.3 Pekeng Apurahang Paunawa sa Seguridad


Ang SMS ay lumilitaw na mula sa isang wallet service provider o exchange, na sinasabing ang account ng user ay naka-lock o na ang mga hindi awtorisadong transaksyon ay naganap. Pinipilit ng mga phisher ang mga user na mag-click sa isang link o tumawag sa isang pekeng customer service number, na humahantong sa pagnanakaw ng impormasyon ng account.

1.4 Pagpapanggap na Teknikal na Suporta


Sinasabi ng SMS na nangangailangan ang user ng mga serbisyo ng teknikal na suporta, tulad ng pag-aayos ng mga isyu sa wallet o pagkumpleto ng pag-verify ng KYC (Know Your Customer). Ang mga mensaheng ito ay karaniwang naglalaman ng numero ng telepono o link, na nag-uudyok sa user na magbigay ng sensitibong impormasyon.

2. Mga Katangian ng SMS Phishing


Apurahang Wika: Madalas na gumagamit ang mensahe ng agarang wika gaya ng "Kumilos kaagad," "Naka-lock ang account," o "Nabigo ang transaksyon."

Mga Pekeng Link: Maaaring mukhang lehitimo ang link ngunit kadalasang naglalaman ng mga error sa spelling o gumagamit ng mga hindi opisyal na domain.

Kahilingan para sa Sensitibong Impormasyon: Hinihiling ng mga phisher ang mga user na magbigay ng sensitibong impormasyon, tulad ng mga pribadong key, password, o verification code.

Hindi Kilalang Nagpadala: Ang SMS ay karaniwang ipinapadala mula sa isang hindi pamilyar na numero sa halip na isang opisyal, na-verify na pinagmulan.

3. Halimbawa ng SMS Phishing


Ang isang user ay nakatanggap ng babala ng mensahe tungkol sa hindi pangkaraniwang aktibidad sa pag-log in sa kanilang account at inutusang tumawag sa isang numero ng telepono na ibinigay ng phisher, na higit pang nag-udyok sa user na magbigay ng sensitibong impormasyon. Pakitandaan na ang mga opisyal na SMS na mensahe ng MEXC ay hindi kailanman nagsasama ng mga numero ng telepono o link.
Sa halimbawa sa ibaba, ang teksto sa loob ng pulang kahon ay isang tipikal na pagtatangka sa phishing. Manatiling alerto at maingat na i-verify. Tanging ang mensahe sa labas ng pulang kahon ay isang opisyal na SMS ng MEXC.


4. Paano Pigilan ang mga SMS Phishing


Huwag mag-click sa mga kahina-hinalang link: Kahit na ang link ay mukhang lehitimo, huwag i-click ito, lalo na kung ito ay mula sa isang SMS.

I-verify ang mga opisyal na mapagkukunan: Direktang mag-log in sa pamamagitan ng opisyal na website o app ng exchange o wallet, sa halip na i-click ang mga link sa mga mensaheng SMS.

Protektahan ang iyong mga pribadong key at password: Hindi kailanman hihilingin ng mga lehitimong service provider ang iyong mga pribadong key o password sa pamamagitan ng SMS.

Paganahin ang two-factor authentication (2FA): Magdagdag ng karagdagang layer ng seguridad sa iyong account upang maiwasan ang hindi awtorisadong pag-access.

Maging maingat sa mga hindi kilalang numero: Huwag tumugon sa mga mensaheng SMS mula sa mga hindi pamilyar na numero, at iwasang tawagan ang mga numero ng telepono na ibinigay sa mensahe.

Suriin ang domain: Maingat na i-verify na ang domain sa link na ibinigay sa SMS ay tumutugma sa opisyal na domain.

5. Ano ang Dapat Gawin Kung Ikaw ay Maging Biktima


Palitan kaagad ang iyong password: Kung nakompromiso ang mga kredensyal ng iyong account, baguhin ang mga nauugnay na password sa lalong madaling panahon.

Makipag-ugnayan sa opisyal na suporta: Makipag-ugnayan sa Customer Service sa pamamagitan ng mga opisyal na channel ng MEXC at iulat kaagad ang insidente.

Subaybayan ang iyong mga asset: Suriin ang iyong cryptocurrency wallet at makipagpalitan ng mga account para sa anumang hindi awtorisadong transaksyon.

Manatiling mapagbantay: Mag-install ng mga anti-fraud na tool o application para maiwasang maging biktima muli.

Ang mga SMS phishing ay isang karaniwan at mapanganib na paraan ng pag-atake, lalo na sa merkado ng cryptocurrency. Kailangang manatiling mapagbantay ang mga user, iwasan ang pag-click sa mga kahina-hinalang link sa mga mensaheng SMS, at huwag kailanman magbigay ng sensitibong impormasyon. Ang pagpapatupad ng maraming layer ng seguridad upang protektahan ang iyong mga account ay maaaring epektibong mabawasan ang panganib na maging biktima ng mga scam.

Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay lamang ng impormasyong sanggunian at hindi bumubuo ng anumang payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at maingat na mamuhunan. Ang lahat ng mga aksyon sa pamumuhunan na ginawa ng mga gumagamit ay walang kaugnayan sa platform na ito.


