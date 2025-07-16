Paano Pamahalaan ang mga Posisyon sa Spot

Ang pamamahala ng posisyon ay isang konseptong dapat maunawaan ng mga mangangalakal. Tumutukoy ito sa paglalaan ng pondo para sa iba't ibang uri ng cryptocurrency bilang isang bahagi ng kabuuang magagamit na pondo. Halimbawa, kung mayroon kang kabuuang 10,000 USDT at maglalaan ka ng 3,000 USDT sa BTC, 3,000 USDT sa ETH, 2,000 USDT sa MX, at 2,000 USDT sa USDT, ang iyong kabuuang posisyon ay 10,000 USDT, kung saan 30% ay nasa BTC, 30% sa ETH, 20% sa MX, at 20% sa USDT.
Ang nasa itaas ay isang simpleng halimbawa lamang. Bago pumasok sa merkado, dapat isaalang-alang ang iba pang mga salik tulad ng dami ng posisyon, laki ng pangangalakal, inaasahang panganib, at mga kundisyon ng pag-exit. Ang paghahanda para sa pamamahala ng posisyon at pagbabalangkas ng isang plano sa pangangalakal ay mahalaga upang mabawasan ang panganib.
① Ang maayos na pamamahala ng posisyon ay maaaring mabawasan ang panganib.
Sa proseso ng pamumuhunan, napakahalaga ng tamang pamamahala ng posisyon. Tinutukoy nito ang iyong alokasyon ng posisyon at laki nito. Direktang nakakaapekto ang laki at alokasyon ng posisyon sa panganib at kita ng iyong mga pamumuhunan. Ang pagkakaroon ng tamang laki ng posisyon at angkop na alokasyon ng posisyon ay makakatulong sa pagbabawas ng panganib. Sa kabaligtaran, ang hindi tamang laki ng posisyon at ang paglalaan lamang sa isang posisyon ay maaaring magdulot ng mas mataas na panganib.
② Tinatanggal ang emosyonal na panghihimasok.
Ang pagtatakda ng isang plano sa pamamahala ng posisyon nang maaga at pagsunod dito ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa emosyonal na pangangalakal. Ang merkado ng cryptocurrency ay lubhang pabagu-bago, at madalas gamitin ng mga bihasang mga trader ang balita upang lumikha ng hype at magdulot ng malalaking pagbabago sa merkado. Kung makikipagkalakalan batay sa emosyon sa ganitong mga pagkakataon, maaaring magresulta ito sa pagkalugi. Gayunpaman, ang pagsunod sa isang nakaplanong pamamahala ng posisyon ay maaaring epektibong mabawasan ang pagkalugi na dulot ng emosyonal na pangangalakal.
Ang mahusay na mga teknik sa pamamahala ng posisyon ay makakatulong sa mga mamumuhunan na kontrolin ang panganib at mapakinabangan ang kita sa pamumuhunan. Narito ang ilang praktikal na payo sa pamamahala ng posisyon:
1. Ayusin ang laki ng iyong posisyon ayon sa kondisyon ng merkado.
Dapat mong suriin nang maayos ang kasalukuyang trend ng merkado. Kung ang karamihan sa mga cryptocurrency ay tumataas, maaaring nasa 'bull market' ang merkado, kaya maaari mong dagdagan ang laki ng iyong posisyon. Kung bumababa ang merkado, maaaring nasa 'bear market' ito, kaya dapat mong bawasan ang laki ng iyong posisyon. Gayunpaman, dapat mo pa ring kontrolin ang iyong alokasyon ng posisyon at iwasan ang paglalaan ng lahat ng iyong pondo sa isang pamumuhunan lamang.
2. Pumili ng angkop na target ng pamumuhunan at ayusin ang iyong mga posisyon nang naaayon.
Ang mga cryptocurrency ay maaaring uriin batay sa kanilang market capitalization bilang large-cap, mid-cap, at low-cap. Ang large-cap na mga cryptocurrency ay may kabuuang market capitalization na lampas sa 10 bilyong USD, ang mid-cap na mga cryptocurrency ay may kabuuang market capitalization na nasa pagitan ng 1 hanggang 10 bilyong USD, at ang low-cap na mga cryptocurrency ay may kabuuang market capitalization na mas mababa sa 1 bilyong USD. Sa pangkalahatan, ang large-cap na mga cryptocurrency ay may mababang volatility, ang mid-cap na mga cryptocurrency ay may katamtamang volatility, at ang low-cap na mga cryptocurrency ay may mataas na volatility. Karaniwan, ang mas mataas na volatility ay nauugnay sa mas mataas na potensyal na kita at panganib. Maaari mong ipamahagi nang wasto ang iyong mga posisyon batay sa mga katangian ng iba't ibang uri ng mga cryptocurrency. Halimbawa, maglaan ng 60% sa large-cap na mga cryptocurrency, 30% sa mid-cap na mga cryptocurrency, at 10% sa low-cap na mga cryptocurrency.
Tukuyin ang iyong kakayahang tiisin ang panganib, dahil ito ay nag-iiba sa bawat tao. Ang mga agresibong indibidwal ay maaaring may mas mataas na kakayahang tiisin ang panganib at mas handang tumanggap ng mga pagkalugi sa pangangalakal. Sa pangkalahatan, nililimitahan ng mga bihasang mga trader ang pagkalugi sa kalakalan sa spot sa isang partikular na porsyento, tulad ng 2%. Ibig sabihin, ang kabuuang pagkalugi mula sa isang solong spot trade ay hindi dapat lumampas sa 2% ng kabuuang kapital.
Matapos matukoy ang tatlong mahahalagang salik na nabanggit sa itaas, kailangan mong bumuo ng iyong plano sa pamamahala ng posisyon. Kasama rito ang mga sumusunod na hakbang: ① Laki ng iyong posisyon at target na pamumuhunan ② Eksaktong laki ng bawat posisyon para sa iba't ibang target na pamumuhunan ③ Mga kundisyon ng iyong pagpasok sa merkado ④ Mga setting ng stop-loss na may kaugnayan sa pamamahala ng panganib ⑤ Mga kundisyon para sa pagdaragdag o pagbabawas ng posisyon ⑥ Mga kundisyon para sa ganap na pag-exit sa merkado.
Paunawa: Ang pangangalakal ng cryptocurrency ay may kasamang malaking panganib. Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo tungkol sa pamumuhunan, buwis, batas, pananalapi, accounting, o anumang iba pang serbisyong may kaugnayan, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o maghawak ng anumang asset. Ang MEXC Learn ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi nagbibigay ng anumang payo sa pamumuhunan. Siguraduhing ganap mong nauunawaan ang mga panganib na kasama at mamuhunan nang may pag-iingat. Ang lahat ng aktibidad sa pamumuhunan ng mga gumagamit ay batay sa kanilang sariling independiyenteng desisyon.