Introduksyon sa Zone ng Kalakalan ng Spot sa MEXC

Mabilis mong mahahanap ang mga token na gusto mong i-spot trade sa pamamagitan ng paghahanap sa kanilang mga pangalan ng token. Ang kalakalan ng Spot sa MEXC ay nahahati sa ilang mga seksyon, kabilang ang Pangunahing Zone, Zone ng Inobasyon, Zone ng Pagtatasa, TRUMP, New Listing, at 0 Fees. Bukod sa unang tatlo, ang iba pang mga seksyon ay pinangalanan ayon sa mga kasalukuyang event at uri ng token.
Ano naman ang mga pagkakaiba sa pagitan ng Pangunahing Zone, Zone ng Inobasyon, Zone ng Pagtatasa?
Ang Pangunahing Zone ay naglalaman ng mga matatag na token. Karamihan sa mga ito ay pangunahing cryptocurrency na may mas mature na mga proyekto, mas mataas na market capitalization, at mas malaking dami ng kalakalan. Ilan sa mga pinakakaraniwang token sa Main Zone ay ang BTC, ETH, at MX.
Ang Zone ng Inobasyon ay pangunahing nagtatampok ng mga bagong lumalabas na proyekto. Kumpara sa merkado ng Pangunahing Zone, ang mga token sa Zone ng Inobasyon ay kadalasang may mas matinding pagbabago sa presyo at mas mataas na panganib. Mas mainam na mag-ingat at magsagawa ng masusing pananaliksik bago makipagkalakalan sa Zone ng Inobasyon. Ipinapakita ng larawan sa ibaba ang mga token sa Zone ng Inobasyon.
Ang mga proyekto sa Zone ng Pagtatasa ay karaniwang hindi unang nailista, kabilang ang mga proyekto sa maagang yugto na nakamit ang isang tiyak na bilang ng mga user at inirekomenda ng komunidad para sa pag-lista. Ang ilang mga proyekto sa maagang yugto sa Zone ng Pagtatasa ay maaaring mangailangan pa ng oras at pagsubok sa merkado. Ang mga presyo ng token sa zone na ito ay maaaring maging lubhang pabagu-bago, kaya’t pinapayuhan ang mga user na mag-ingat at maging mulat sa posibleng panganib ng pag-delist kapag bumibili sa mataas na presyo. Ipinapakita ng larawan sa ibaba ang mga token na nakalista sa Zone ng Pagtatasa.
Tandaan na ang mga token sa Zone ng Pagtatasa ay regular na sinusuri. Pagkatapos mapabilang sa Zone ng Pagtatasa, ang mga token ay sumasailalim sa isang 60-araw na pagsusuri. Kung pumasa sila sa pagsusuri, ililipat sila sa Zone ng Inobasyon. Sa kabaligtaran, kung hindi sila pumasa, ang token ay made-delist sa listahan.
Tandaan:
Kung mahusay ang pagganap ng proyekto bago matapos ang panahon ng pagsusuri, aalisin ito ng MEXC mula sa Zone ng Pagtatasa at ililipat sa Zone ng Inobasyon matapos makumpleto ang pagsusuri.
Kung hindi nagpapakita ng epektibong pagpapabuti ang proyekto bago matapos ang panahon ng pagsusuri, magdaragdag ang MEXC ng “ST” warning tag sa kaugnay na mga pares ng kalakalan at sisimulan ang proseso ng pag-delist. Para sa higit pang detalye, pakitingnan ang: ST Warning Rules. Kung ang isang proyekto ay lumabag sa ST Warning Rules sa panahon ng pagsusuri, agad na tatapusin ang pagsusuri. Magdaragdag ang MEXC ng “ST” warning label sa kaugnay na mga pares ng kalakalan at sisimulan ang proseso ng pag-delist.
Ang panahon ng pagsusuri para sa mga proyektong inilipat sa Zone ng Pagtatasa ay 30 araw, samantalang ang pagsusuri para sa mga proyektong orihinal na nakalista sa Zone ng Pagtatasa ay 60 araw.
Paunawa: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo ukol sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pinansyal, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito itinuturing na payo para bumili, magbenta, o maghawak ng anumang asset. Ang MEXC Learn ay naglalaan lamang ng impormasyon para sa sangguniang layunin at hindi dapat ituring na payo sa pamumuhunan. Siguraduhing lubos mong nauunawaan ang mga kaakibat na panganib at maging maingat sa iyong mga pamumuhunan. Ang platform ay hindi mananagot sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.