Paano Itakda ang Mga Setting ng Pag-withdraw

Ang mga isyu sa seguridad sa larangan ng cryptocurrency ay palaging isang alalahanin para sa parehong mga platform at mga gumagamit. Ang epekto ng insidente sa Mt. Gox ay hindi pa nawawala, at ang mga insidente ng pagnanakaw ng crypto ay patuloy na lumalabas. Para pangalagaan ang mga asset ng user, nagbibigay ang MEXC ng two-factor authentication (2FA) at advanced na mga setting ng seguridad.
Kapag nagpasimula ng withdrawal, kailangan mong mag-input ng mga email verification code, mobile verification code, at Google Authenticator code. Ito ang lahat ng mga hakbang sa seguridad sa loob ng balangkas ng two-factor authentication (2FA). Upang matiyak ang seguridad ng iyong account, inirerekumenda na paganahin ang hindi bababa sa isang paraan ng two-factor authentication. Kung gusto mong matutunan kung paano i-set up ang Google Authenticator, maaari kang sumangguni sa "Pagli-link ng Google Authenticator." Sa mga advanced na setting ng seguridad, maaari mong i-configure ang mga withdrawal upang matiyak ang kaligtasan ng iyong mga personal na asset.
Web
App
Mag-log in sa MEXC, pumunta sa icon ng user sa kanang sulok sa itaas ng homepage, at piliin ang Seguridad. Mag-scroll pababa sa "Advanced na Seguridad," at sa ibaba ay makikita mo ang "Mga Setting ng Seguridad ng Pondo."
Ang "Mga Setting ng Seguridad ng Pondo" ay nahahati sa tatlong tampok: Mabilis na Pag-withdraw, Whitelist ng Pag-withdraw, at Mabilis na Paglipat ng DEX+.
I-click ang toggle button sa kanang bahagi ng "Mabilis na Pag-withdraw", piliin ang limitasyon sa halaga ng isang beses na pag-withdraw/paglipat nang walang pag-verify. Dito, gagamitin namin ang 500 USDT bilang halimbawa. Mag-click sa Kumpirmahin.
Punan ang impormasyon sa pag-verify ng seguridad at mag-click sa Kumpirmahin upang paganahin ang Mabilis na Pag-withdraw.
Pakitandaan na ang pag-verify ay ibabatay sa mga setting ng two-factor authentication (2FA) na personal mong na-configure. Sa halimbawang ipinapakita sa ibaba, ang mga available na paraan ng pag-verify ay email verification, Google Authenticator verification, at mobile SMS verification.
Pagkatapos paganahin ang Mabilis na Pag-withdraw, kapag ang iyong isang beses na halaga ng pag-withdraw ay mas mababa sa 500 USDT, hindi na ito sasailalim sa two-factor authentication (2FA) at ang pag-withdraw ay direktang makukumpleto.
I-click ang toggle button sa kanang bahagi ng Withdrawal Whitelist at kumpletuhin ang pag-verify sa seguridad upang paganahin ang feature.
Mahalagang tandaan na bago i-enable ang Withdrawal Whitelist, pinapayagan kang mag-withdraw sa anumang address. Kapag pinagana, maaari ka lamang mag-withdraw sa mga address sa iyong whitelist.
Kapag ang withdrawal whitelist ay matagumpay na pinagana, mag-click sa Pamahalaan ang Whitelist na Mga Address/Contact upang mai-redirect ka sa pahina ng settings ng Mga Address/Contact sa Pag-withdraw.
Mag-click sa Magdagdag ng Withdrawal Address, piliin ang Normal na address, punan ang crypto, transfer network, withdrawal address, at address label (opsyonal). Pagkatapos, lagyan ng check ang checkbox sa tabi ng "Itakda bilang isang naka-whitelist na address," at i-click ang Kumpirmahin.
Punan ang impormasyon sa pagpapatunay ng seguridad at mag-click sa Kumpirmahin upang makumpleto ang pagdaragdag ng address sa pag-withdraw. Katulad nito, ibabatay ang pag-verify sa mga setting ng two-factor authentication (2FA) na personal mong na-configure.
Kung gusto mong magdagdag ng maramihang address sa iyong whitelist nang bulto, maaari kang mag-click sa Pagdaragdag ng Bulk. Sa pahinang "Maramihang Magdagdag ng Withdrawal Address", punan ang crypto, transfer network, label ng Address (opsyonal), address ng pag-withdraw, memo/tag (opsyonal), at paganahin ang "Whitelist" na opsyon. Kapag naidagdag mo na ang lahat ng mga address, i-click ang I-save.
Tampok sa Paghihigpit sa Seguridad ng Whitelist:
Kapag ang withdrawal whitelist ay pinagana, ang Paghihigpit sa Seguridad ng Whitelist na opsyon ay lilitaw. Mangyaring tandaan:
Sa sandaling pinagana, ang pag-withdraw sa mga bagong idinagdag na whitelist na address ay mangangailangan ng 24 na oras na panahon ng paghihintay.
Kung hindi mo pinagana ang feature na ito pagkatapos paganahin ito, ang iyong account ay kailangang maghintay ng 24 na oras bago muling magawa ang mga withdrawal.
Para sa seguridad ng iyong asset, lubos na inirerekomendang panatilihing naka-enable ang feature na ito.
I-click ang toggle button sa tabi ng "DEX+ Mabilis na Pagtransfer," ilagay ang iisang limitasyon sa paglilipat na walang pag-verify (1-2,000 USDT, hal., 200 USDT), pagkatapos ay i-click ang Kumpirmahin.
Punan ang impormasyon sa pag-verify ng seguridad at i-click muli ang Kumpirmahin upang paganahin ang tampok na DEX+ Pagtransfer.
Kapag pinagana, ang maliliit na paglilipat ng mga token ng mainnet sa pagitan ng iyong DEX+ account at Spot account ay hindi na mangangailangan ng pag-verify sa seguridad.
Sa loob ng app, i-tap ang icon ng user sa kaliwang sulok sa itaas, at piliin ang Seguridad. Pagkatapos, mag-scroll pababa sa ibaba ng page at piliin ang Mga Setting ng Seguridad ng Asset.
1) I-tap ang toggle button sa kanang bahagi ng Whitelist, ilagay ang verification code para sa two-factor authentication, at ie-enable ang feature na whitelist. Sa sandaling pinagana, maaari ka lamang mag-withdraw sa mga address sa whitelist, at ang mga withdrawal sa iba pang mga address ay hindi magiging posible.
2) Kung wala kang anumang mga address sa whitelist, i-tap ang Withdrawal Address sa ibaba upang makapasok sa pahina upang magdagdag ng mga whitelist na address.
3) I-tap ang Magdagdag ng Address.
4) Sa search bar, ilagay ang crypto na gusto mong idagdag. Sa halimbawang ito, gagamitin namin ang MX.
5) Punan ang crypto, address, mga detalye ng network, atbp. Pagkatapos, lagyan ng tsek ang kahon sa tabi ng "Idagdag sa Whitelist," at i-tap ang Kumpirmahin upang matapos.
Paghihigpit sa Seguridad ng Whitelist:
Kapag ang withdrawal whitelist ay pinagana, ang Whitelist Security Restriction na opsyon ay lilitaw. Mangyaring tandaan:
Kapag na-enable na, ang mga withdrawal sa mga bagong idinagdag na whitelist na address ay mangangailangan ng 24 na oras na panahon ng paghihintay.
Kung hindi mo pinagana ang tampok na ito pagkatapos paganahin ito, ang iyong account ay kailangang maghintay ng 24 na oras bago muling maisagawa ang mga withdrawal..
Para sa seguridad ng iyong asset, lubos na inirerekomendang panatilihing naka-enable ang feature na ito.
I-tap ang toggle button sa kanang bahagi ng "Mabilis na Pag-withdraw," piliin ang nag-iisang limitasyon sa pag-withdraw nang walang pag-verify, i-tap ang Kumpirmahin, ilagay ang verification code para sa two-factor na pagpapatotoo, at ang feature na Mabilis na Withdrawal ay paganahin. Ang larawan sa ibaba ay nagpapakita ng nag-iisang limitasyon sa pag-withdraw nang walang pag-verify ng 500 USDT na itinatakda.
Sa sandaling pinagana ang feature na Mabilis na Pag-withdraw, hindi na kakailanganin ang pag-verify ng seguridad para sa paggawa ng maliliit na pag-withdraw (tulad ng 500 USDT) sa mga naka-whitelist na address, na nagbibigay-daan para sa mabilis na pag-withdraw.
I-tap ang toggle button sa tabi ng "DEX+ Mabilis na Pagtransfer," ilagay ang set-transfer limit sa bawat transaksyon (1-2,000 USDT, hal., 200 USDT), pagkatapos ay i-tap ang Kumpirmahin.
Fill in the security verification information and tap Confirm again to enable the DEX+ Quick Transfer feature.
Punan ang impormasyon sa pag-verify ng seguridad at i-tap muli ang Kumpirmahin upang paganahin ang tampok na DEX+ Mabilis na Pagtransfer.
Kapag pinagana, ang maliliit na paglilipat ng mga token ng mainnet sa pagitan ng iyong DEX+ account at Spot account ay hindi na mangangailangan ng pag-verify sa seguridad.
Kung madalas kang mag-withdraw, maaaring mapahusay ng mga setting ng withdrawal ang iyong kahusayan at epektibong mapangalagaan ang iyong mga asset.
Ang tampok na Mabilis na Pag-withdraw ay nagbibigay-daan sa iyo na simulan ang mga withdrawal sa loob ng isang partikular na hanay ng pondo nang hindi nangangailangan ng 2FA, na nagbibigay-daan sa iyong mabilis na mag-withdraw ng mga pondo. Kapag isinama sa paggamit ng Withdrawal Whitelist, maaari kang mabilis na mag-withdraw sa mga madalas na ginagamit na address nang hindi kinakailangang kopyahin ang mga address na ito sa bawat pagkakataon. Kailangan mo lang lagyan ng label ang mga address na ito kapag nagse-set up ng whitelist.
Sa mga praktikal na sitwasyon sa paggamit, kung mayroon kang ugali ng pangmatagalang pamumuhunan, maaari kang bumili ng mga token na iyong ipinuhunan sa platform ng MEXC at pagkatapos ay gamitin ang tampok na Whitelist upang mabilis na mag-withdraw sa iba't ibang mga address ng wallet. Kung madalas kang gumawa ng maliliit na paglilipat sa ilang mga address, tulad ng pagbabayad ng mga suweldo sa mga collaborator, ang paggamit ng tampok na Mabilis na Pag-withdraw ay maaari ring mapahusay ang iyong kahusayan.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa investment, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo sa pagbili, pagbebenta, o paghawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang platform ay hindi responsable para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.